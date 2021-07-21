Долг за коммунальные услуги в 1,3 трлн рублей копился более 20 лет

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги на конец первого квартала нынешнего года равнялась 1,331 трлн рублей, сообщает Росстат.

При этом население задолжало 746,8 млрд рублей, бюджетные организации - 80 млрд, предприятия и другие потребители - 503 млрд рублей. За квартал общая сумма задолженности выросла на 32 млрд рублей.

Проблему обсудили эксперты отрасли на круглом столе в "Известиях".

Эта сумма долга копилась более 20 лет, отметила руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

В начале 1990-х платежи населения составляли не более 2% от стоимости коммунальных услуг, в 1997 году по указу президента уровень платежей начали поднимать, одновременно вместе с инфляцией начали расти тарифы, и появились семьи, которым оказалось тяжело платить. Введенный "порог" платежей семьи за ЖКУ в 22% сейчас очень высокий, отметила Булгакова. Не всегда граждане, которым фактически необходима субсидия, получают ее. Сейчас она начисляется 5% населения. Кроме того, очень сложно и затратно взыскивать долги, добавила эксперт.

Впрочем, нынешнюю задолженность населения нельзя назвать катастрофической, считает директор Ассоциации региональных расчетных центров Ольга Селляхова. Население платит "волнами". В первом квартале года люди часто накапливают задолженность, которую гасят в мае - перед отпуском или отъездом на дачу. Потом вновь не платят 4-5 месяцев и гасят долги после возвращения в город в сентябре. Самый большой поток платежей - перед Новым годом. При этом традиционно самые добросовестные и аккуратные плательщики - пенсионеры и получатели субсидий.

Долги накопило не только население, добавил исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. Огромный долг у объектов Минобороны, значительная задолженность у юридических лиц.