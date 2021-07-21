Доля контрафакта в табачной промышленности снизилась до 10%

Впервые за шесть лет в 2020 году в России зафиксировано снижение доли контрафакта в табачной промышленности - с 15,6% до 10,2%. В результате российский бюджет получил дополнительных 45 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его мнению, во многом это результат принятых федеральными властями мер: введение запрета на перемещение физлицами по территории России немаркированной акцизными марками табачной продукции, установление минимальной цены табачной продукции в рознице. Кроме того, с 1 июля прошлого года стала обязательной маркировка табачной продукции.

Однако в этом году наблюдается рост поставок нелегальных сигарет, отметил Мантуров. Потери бюджета России от недополученных табачных акцизов оцениваются около 100 млрд рублей в год.

Чтобы снизить ввоз нелегальной продукции, Минпромторг предложил конфисковать автомобили, на которых ее доставляют. Риск потери транспорта будет не только аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой, считают в министерстве.