Экс-премьер Украины ответил согражданам, мечтающим о распаде России

Украинцам не стоит ждать распада России - мысли об этом приходят в голову лишь недалеким людям. Об этом заявил украинский экс-премьер Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne.

"Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется", - сказал Азаров.

Он также посоветовал Киеву самому думать о том, как "не распасться", и добавил, что Украина может развиваться только вместе с Россией. У Украины нет будущего при антироссийских настроениях, считает политик.

"На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны", - сказал он.

По его словам, причиной конфликта между Москвой и Киевом стал госпереворот и приход к власти людей, которые превращают Украину в плацдарм для нападения на Россию. А это по итогу вредит самому Киеву, заключил политик.