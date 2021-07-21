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21.07.2021 14:49
Рубрика: Власть

Эксперт: Федеральные округа встроили в новую вертикаль российской власти

Текст: Евгений Плисецкий (заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ)
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Ранее об этом говорил президент Владимир Путин в ходе недавней прямой линии. Глава правительства пояснил, что теперь его заместители будут ответственны за социально-экономическое развитие регионов и эффективное расходование бюджетных средств. В списке задач также повышение инвестиционной привлекательности округов, поддержка малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и другие вопросы.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

На самом деле, этот шаг правительства - продолжение курса на создание единой системы управления региональным и пространственным развитием страны. Как известно, ее задачами являются сбалансированное расселение, рациональное размещение производительных сил, развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей и другие вопросы сугубо окружного характера. Частью нового проекта является принцип формирования макрорегионов в соответствии с географическими, природными, демографическими, хозяйственными и другими характеристиками. Федеральные округа - по сути те же макрорегионы и уже достаточно давно заняли свое место в общей системе управления социально-экономическим развитием территорий, в том числе через разработанные стратегические документы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Введение института кураторства федеральными округами - это один из шагов по выстраиванию вертикали власти и новый инструмент государственной региональной политики, прежде всего, в части контроля и мониторинга ее реализации.

Стоит ли считать этот шаг правительства сокращением полномочий региональных властей в пользу федерального центра? Нет. Введение института кураторства ни в коей мере не призвано ограничить сами регионы в самостоятельности при принятии управленческих решений на своей территории. При этом новый механизм позволит повысить качество управления и расходования бюджетных средств в каждом из округов с точки зрения реализации национальных приоритетов развития.

Иными словами, можно говорить о кураторстве территорий с точки зрения экономики и о том, что называется простым разделением функций. Не более.

В новой редакции эти функции кураторов будут заключаться в контроле за комплексным социально-экономическим развитием округов и регионов. Сюда же следует отнести реализацию приоритетных отраслевых инфраструктурных проектов и решение вопросов госрегулирования в части финансовой помощи регионам.

Надо полагать, что закрепление вице-премьеров за конкретным федеральным округом исходит из логики соответствия приоритетов развития того или иного макрорегиона и уже курируемых отраслей. Теперь должен быть обеспечен комплексный подход при формировании сбалансированной политики развития регионов, входящих в федеральный округ. Кроме того, следует учитывать потенциал мультипликативного эффекта при развитии наиболее приоритетных сфер экономики и социальной сферы.

В решении Белого дома важным шагом можно считать вхождение вице-премьеров в состав правительственной комиссии по региональному развитию, которая будет обеспечивать координацию работы федерального центра и региональных властей. Кроме того, кураторы возглавят соответствующие подкомиссии по федеральным округам.

Считаю нужным отметить, что формирование института кураторства не должно ограничиваться одним лишь наделением вице-премьеров новыми полномочиями. В новых условиях следовало бы сформировать институты развития макрорегионов или ситуативные центры, которые обеспечивали бы аналитическую функцию и поддержку территорий. Кроме того, для каждого вице-премьера, курирующего конкретный макрорегион, должны быть определены специфичные KPI, отражающие приоритетные задачи развития, достижение которых определяется работой должностных лиц в части контроля и поддержки конкретного макрорегиона.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Правительство Вице-премьеры

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