Эксперты предложили упростить получение льготных кредитов для фермеров

Льготное кредитование и гранты для фермеров, отмена НДФЛ на доходы молодых специалистов на селе, повышение зарплат сельхозработникам и поддержка сбыта фермерской продукции - все эти и многие другие предложения войдут в народную программу "Единой России".

В среду, 21 июля, на площадке партии прошла стратегическая сессия "Поддержка фермерства и развитие сельских территорий". В ней приняли участие представители фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, руководители предприятий и сельских общественных организаций.

Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул, что сегодня нужно принять новую современную аграрную сельскохозяйственную программу. По его словам, один из важных вопросов, который сегодня на повестке - развитие сельских территорий. "Из 150 тысяч населенных пунктов, в 20 тысячах уже не проживает ни одного человека", - сказал он. Так, за 20 лет отток из села составил 2,5 миллиона человек. По словам Гордеева, сегодня предстоит ответить на вопрос, каким должен быть сельский населенный пункт в 21 веке, как создать достойные условие жизни там.

Большинство экспертов в своих выступления обращали внимание на экономическую сторону жизни на селе.

Так, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Владимир Плотников заявил, что необходимо перераспределить меры господдержки сельхозпроизводителей с крупных на небольшие хозяйства и фермеров.

"Льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств. Все больше людей получают эту меру поддержки, но надо и дальше снимать ограничения: это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки", - предложил он. Он также обратил внимание, что по отдельным видам грантов лишь один из десяти человек получает эти гранты. По его мнению, нужно менять правила грантовой поддержки, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина предложила запустить в России национальный проект "Развитие села", а также принять закон о развитии сельских территорий и дать равную господдержку малым и средним сельхозтоваропроизводителям. "Также необходимо усилить программы "Земский фельдшер" и "Земский учитель", в том числе через механизм строительства служебного жилья для молодых специалистов с использованием средств федерального бюджета, и утвердить аналогичные программы в сфере спорта и культуры на селе", - добавила она.

В Российском союзе предприятий молочной отрасли предложили упростить административные процедуры для малых форм хозяйствования при получении льготных кредитов. Председатель организации Людмила Маницкая обратила внимание, что сейчас фермеры не могут активно пользоваться заемными средствами, потому что, как правило, у них практически нет ценного залогового имущества. "Необходим Фонд льготного кредитования, гарантирующий получение средств. Дополнительно стоит разработать пакет компенсационных мер, в том числе затрат на использование ветеринарных лекарственных препаратов и ветеринарной обработки - до 30% от стоимости. Это поддержит всех: и малых фермеров, и ветеринарных производителей", - отметила она.

Почти все эксперты обратили внимание на низкие доходы на селе. Поэтому одним из предложений стала необходимость расширить перечень сотрудников сельхозорганизаций с правом на доплату к пенсии. Еще одна инициатива - отмена НДФЛ на доходы молодых специалистов в виде единовременных и регулярных выплат из бюджета.

Проблема сбыта своей продукции остается актуальной для фермеров. Участники сессии заявили о необходимости квот при распределении торговых мест на рынках, развития интернет-торговли и строительства перераспределительных центров на въезде в крупные города. "На таких площадках должны быть созданы возможности для хранения продукции (овощехранилища) и ее первичной переработки по фиксированным ценам. Наличие таких центров позволит избежать скачков цен в межсезонье", - считает директор крестьянско-фермерского хозяйства из Хакасии Максим Аткнин.

Одна из важных проблем для села - как мотивировать молодежь оставаться там работать и жить. Руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова заявила, что необходимо создание

центров личного и профессионального развития молодежи на селе. Она пояснила, что их соцопросы показывают: сельская молодежь даже не знает о тех возможностях, которые им предоставляет государство. "Центры могут стать агрегаторами таких возможностей, которые уже сегодня дают молодежи государство и бизнес", - подчеркнула Амельченкова.

Ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова Екатерина Харченко предложила создать региональную госпрограмму подготовки кадров для сельского хозяйства совместно с агробизнесом. Кроме того, по ее мнению, нужна система постоянных стажировок молодых преподавателей и специалистов в передовых агрокомпаниях и хозяйствах. "Это касается тех, кто принял решение жить и работать на селе. Конечно, они должны погружаться в эту среду для того, чтобы зарядиться практическим опытом", - отметила Харченко.