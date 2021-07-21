Электронная валюта может стать переходным этапом к введению единой валюты Союзного государства

По расчетам белорусских и российских экономистов, кооперация с Россией формирует более 50% ВВП Беларуси, отказ от Союзного государства приведет к одномоментному падению ВВП Беларуси на 25%.

Инвестиции из России в реальный сектор экономики Беларуси (без банков) в 2020 г. составили 3,5 млрд долл. (41% от общего объема инвестиций в республику). Инвестиции из Беларуси в Россию составили 3,2 млрд долл. (66% от общего объема). 25% активов банковского сектора Республики Беларусь обеспечены российским капиталом.

По данным Минфина Беларуси, в 2021 г. на Россию приходится 57% внешнего госдолга республики (10,7 млрд долл.), на Китай - 17% (3,2 млрд долл.), на западных кредиторов - 15% (2,9 млрд долл.). В кризисном 2020 г. кредитная поддержка России способствовала сохранению в Беларуси социально-экономической стабильности на фоне снижения поступлений от основных кредиторов. В 2020 г. привлечены внешние государственные займы на сумму 3,1 млрд долл. (в 2019 г. - 1,6 млрд долл.), в том числе от размещения облигаций на внешних финансовых рынках - 1,4 млрд долл. Кредиторами выступили правительство РФ, банки России и ЕФСР - 1,5 млрд долл. (в 2019 г. - 0,7 млрд долл.), Экспортно-импортный банк Китая - 0,1 млрд долл. (в 2019 г. - 0,6 млрд долл.), европейские банки - 0,1 млрд долл.

Рекомендации экспертов:

- поступательно усиливать государственный контроль над финансовой сферой и запустить внутриевразийский инвестиционный цикл для восстановления промышленного потенциала региона и предотвращения финансовой дестабилизации;

- выработать единые подходы к цифровым финансовым коммуникациям и криптовалютам. Создать единую законодательную базу в рамках Союзного государства по регулированию криптовалют. Не допустить возникновения конкурирующих виртуальных криптовалютных проектов в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Рассогласованность действий в данной сфере может привести к глубоким финансовым противоречиям и распаду общего финансового пространства;

- ускорить подключение белорусских организаций к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС - аналог сервиса международных расчетов SWIFT) и расширить использование системы в расчетах банков, что особенно актуально в свете западных санкций и давления США на международную финансовую систему;

- внедрить единую систему безналичных операций и расчетов (на основе системы безналичных платежей "Мир"). Установить "минимальный стандарт платежной безопасности". Рассмотреть введение электронной валюты как переходного этапа к единой валюте в рамках Союзного государства или ЕАЭС;

- вместе с партнерами ЕАЭС, БРИКС и ШОС проработать вопросы формирования общего информационного пространства, создавать рейтинговые и другие агентства, договариваться об общей наднациональной цифровой валюте и криптовалюте.

Инфографика: Белстат за 2020 год