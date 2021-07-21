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21.07.2021 17:26
Рубрика: Происшествия

Евгений Зиничев: С начала года в России зафиксировано 11 тысяч пожаров

Текст: Тимофей Борисов

Глава МЧС России Евгений Зиничев на встрече с президентом представил краткий прогноз развития ситуаций с пожарами.

Путин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России

"С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Российской Федерации возникло около 11 тысяч очагов лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом, хоть и незначительное, но сокращение произошло и очагов пожаров, и площадей - на 4 процента и 17 процентов в целом", - доложил министр.

Также, по его данным, сейчас действуют более 400 очагов пожаров. "Обстановка в целом остается сложной. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров", - добавил Евгений Зиничев.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Лесные пожары в США

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