Новости

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане 10:20
Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах 10:15
Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 10:07
В России разработают авиабомбы для тушения пожаров 10:05
В Башкирии возбудили 30 дел о подделке медсправок по COVID-19 09:58
В Москве сегодня воздух прогреется до +26 градусов 09:52
Стало известно, когда жара вернется в Москву 09:48
В США продолжительность жизни сократилась на полтора года 09:45
Попавшего под следствие челябинского замминистра отпустили домой 09:42
Стоимость минимального школьного набора за год выросла на 13% 09:37
Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года 09:37
В Петербурге скончался физик-ядерщик Василий Глухих 09:35
На Центральный Китай обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни 09:15
Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 09:00
В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии 08:35
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2" 08:18
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека 08:15
Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше 08:00
Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА 07:53
Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах 07:52
В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 10:15
Рубрика: Общество

Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах

Текст: Иван Егоров
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов России перед началом нового учебного года провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи территорий школ и других детских организаций.

Фото: Сергей Михеев
Верховный суд: Потерпевший может требовать компенсацию с виновника ДТП

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, многочисленные факты травмирования детей в результате ДТП нередко свидетельствуют о ненадлежащей организации дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, местам отдыха и проведения досуга несовершеннолетних. В связи с этим прокуроры проверят достаточность оснащения таких участков дорог техническими средствами организации движения, в том числе дорожными знаками, светофорами и "лежачими полицейскими".

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуроры при наличии оснований примут исчерпывающие меры реагирования, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, прав и законных интересов детей. А также будут понуждать уполномоченные органы к исполнению возложенных на них обязанностей.

Также будет дана оценка полноте выполнения органами местного самоуправления и Госавтоинспекции возложенных на них полномочий в сфере организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог.

Общество Семья и дети Происшествия ЧП ДТП Правительство Генпрокуратура

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19