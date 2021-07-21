Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов России перед началом нового учебного года провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи территорий школ и других детских организаций.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, многочисленные факты травмирования детей в результате ДТП нередко свидетельствуют о ненадлежащей организации дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, местам отдыха и проведения досуга несовершеннолетних. В связи с этим прокуроры проверят достаточность оснащения таких участков дорог техническими средствами организации движения, в том числе дорожными знаками, светофорами и "лежачими полицейскими".

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуроры при наличии оснований примут исчерпывающие меры реагирования, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, прав и законных интересов детей. А также будут понуждать уполномоченные органы к исполнению возложенных на них обязанностей.

Также будет дана оценка полноте выполнения органами местного самоуправления и Госавтоинспекции возложенных на них полномочий в сфере организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог.