Голикова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 10 регионах РФ

Заболеваемость коронавирусом снижается в десяти регионах РФ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она также добавила, что в 38 регионах заболеваемость коронавирусом показывает рост выше среднероссийского. "В 67 регионах заболеваемость растет, в десяти отмечается некоторое снижение​​​. Сохраняется устойчивая тенденция превышения среднероссийских уровней заболеваемости в 38 регионах страны", - сказала вице-премьер.

По ее словам, вакцинация в РФ идет активно, поствакцинальных осложнений нет. На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы, сказала Голикова.