Госдума передала в ПА ОДКБ доказательства вмешательства Запада в дела РФ

Депутаты Госдумы направили в секретариат Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ доказательства вмешательства стран Запада во внутреннюю политику РФ. Об этом сообщили в профильной комиссии.

"Мы направили нашим партнерам стоп-кадры видеоматериалов, а также скриншоты документов нежелательных иностранных неправительственных организаций", - уточнил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, слова которого приводит Telegram-канал комиссии.

Он добавил, что отправленные материалы посвящены таким темам как вмешательство в выборы, обучение технологиям "цветных революций" и методам сбора секретной и иной закрытой информации на территории постсоветского пространства. Кроме того, речь о вмешательстве в наркополитику и прямой пропаганде наркотиков, а также об искажении истории.

Переданные в ОДКБ материалы, продолжил Пискарев, содержат также запрошенную организацией информацию о разработанных комиссией законодательных мерах реагирования на указанные вызовы и угрозы.