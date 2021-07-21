Границу с Афганистаном будут оборонять модернизированные БТР-Д и Т-72

В Таджикистане границу с Афганистаном защищают образцы боевой техники, полученной из нескольких государств. Среди них есть редкие экземпляры, недавно прошедшие модернизацию.

В конце минувшей недели президент Республики Таджикистан посетил базу одного из пограничных отрядов Пянджского района Хатлонской области, где встретился с военнослужащими армии и пограничных войск, познакомился с их оснащением. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в репортаже об этом визите впервые были показаны доработанные БТР-Д. Один из них вооружен скорострельной малокалиберной зенитной установкой ЗУ-23-2.

"Такое оружие хорошо зарекомендовало себя в ходе различных локальных войн и конфликтов. Спаренные 23-мм пушки эффективны не только против живой силы противника, они могут поражать защитные сооружения и легкую бронетехнику. К тому же эта "зушка" получила дополнительное прицельное оборудование, по всей видимости, существенно улучшены возможности применения в темное время суток.

Еще на один легкий десантный бронетранспортер смонтировали башню от БТР-80 с 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами. Такое же боевое отделение имеется и на бронеавтомобиле СБМ ВПК-233136. Подобная версия "Тигра" с усиленной огневой мощью ранее нигде не "засвечивалась", - отметил Лямин.

До недавнего времени ничего не было известно о наличии здесь Humvee в так называемом "афганском" варианте. Машины имеют дополнительное бронирование, на них установлены ПКМ. Ранее таджикские силовики уже эксплуатировали полученные из США Jeep J8 Chrysler JGMS.

Транспортировкой бойцов занимаются БМП-2, БТР-70М и БТР-80, китайские бронеавтомобили Tiger, VP-11 и Dongfeng EQ2050 Mengshi.

Для огневой поддержки могут быть использованы реактивные системы залпового огня 9К55 "Град-1" на шасси автомобилей повышенной проходимости ЗиЛ-131. Они имеют 36 направляющих и могут поражать цели на дистанции до 15000 метров.

Известно, что сухопутные войска Таджикистана имеют на вооружение РСЗО БМ-21 "Град", установленные на КрАЗ-255.

Основные боевые танки представлены, в основном Т-72Б и Т-72АВ с динамической защитой "Контакт". В то же время были и "семьдесят вторые" ранних выпусков, прошедшие обновление с заменой старых оптических прицелов-дальномеров на лазерные.

Армейская авиация оснащена вертолетами огневой поддержки Ми-24 и транспортными Ми-8, которые могут применять неуправляемые авиационные ракеты и бомбы различных калибров.

Считается, что весь продемонстрированный арсенал может быть эффективно применен в случае возможных провокаций на границе.

В понедельник стало известно, что танкисты 201-й российской базы в рамках совместных учений с Узбекистаном и Таджикистаном совершили 200-километровый марш на расположенный рядом с Афганистаном полигон.