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21.07.2021 18:21
Рубрика: Экономика

Ярмарки для продажи овощей и фруктов организуют у метро и автостанций

Текст: Татьяна Карабут
Быстро насытить рынок сезонными овощами "борщевого набора" и обеспечить снижение цен на них поможет оперативная организация большого количества рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, считает вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Ярмарки возможно организовать максимально быстро и в любых самых удобных для покупателей и предпринимателей местах, в том числе у метро, у железнодорожных и автобусных станций, на городских и сельских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов. В общем, везде, где есть высокий покупательский трафик и где покупателям удобно будет купить товар, а продавцам привезти и продать его. В том числе дачникам, садоводам, личным подсобным хозяйствам", - пояснила Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Она напомнила, что в этом году овощи серьезно подорожали - весной рост оказался намного выше, чем обычно. Так, на картофель они выросли на 64%, морковь на 86%, капусту 43%, лук на 15%.

"В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке", - пояснила вице-премьер.

Сейчас в некоторых регионах уже начат сбор урожая. Нужно, чтобы они максимально быстро и без посредников дошли до покупателей - как в торговые сети, так и нестационарные объекты торговли, считает Абрамченко.

По ее словам, крупные торговые сети готовы оперативно транслировать снижение закупочных цен на полку. А сбыт продукции в другой рознице, на ярмарках и рынках находятся в зоне ведомства региональных и местных властей.

При этом правительство уже указало регионам на необходимость увеличить количество малых форматов торговли (рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения) минимум вдвое и максимально быстро. В этой связи Виктория Абрамченко попросила президента поручить главам регионов взять этот вопрос на личный контроль.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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