Новости

Венеция объявила состав жюри фестиваля 15:10
Хинштейн: Замглавы УГИБДД Ставрополья задержан в Москве 15:10
В Италии чиновник в ходе конфликта застрелил мигранта 15:06
В Москве могут закрыть концертную площадку за нарушение антиковидных мер 14:55
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области 14:32
СМИ: С помощью программы Pegasus могли прослушивать глав ряда стран и организаций 14:30
Розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID возобновлен в Москве 14:28
Инфраструктурные бюджетные кредиты увеличат количество рабочих мест 14:28
Колокольцев поздравил ветерана из Красноярска со столетием 14:26
Бывшие уголовники-экстрасенсы обманули москвичку на 1,1 миллиона рублей 14:16
Вдвое увеличилось число москвичей, желающих переделать свои квартиры 14:16
Исследование: Почти 40% продовольствия в мире оказывается в отходах 14:14
В Подмосковье мошенник дистанционно похитил 780 тысяч рублей 14:04
Что представила Беларусь на МАКС-2021 14:00
Украина перебросила войска к границе с Россией 13:57
Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями о наблюдении за выборами 13:49
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 13:46
Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19 13:39
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021" 13:39
В Беларусь прибывают российские военнослужащие для подготовки учения "Запад-2021" 13:37
У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей 13:27
В ЛПДР предложили меры по снижению расходов на коммуналку 13:20
Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием 13:15
Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий 13:11
В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 14:28
Рубрика: Экономика

Инфраструктурные бюджетные кредиты увеличат количество рабочих мест

Текст: Марина Трубилина

Более 50 регионов подали заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом рассказала директор департамента комплексного развития территорий Минстроя Мария Синичич на VII Байкальском саммите РГУД.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Минстрой сообщил о снижении спроса на жилье в России

В рамках предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов между регионами будет распределено более 500 млрд средств из федерального бюджета по ставке 3%, рассказала представитель Минстроя. Часть этих денег будет распределена в зависимости от количества жителей и долговой нагрузки региона. Вторую часть предполагается распределить по конкурсу, правила которого будут опубликованы в ближайшее время.

Регионы уже готовят заявки, подано уже более 50 заявок от регионов, однако всем необходимым требованиям отвечает только одна - из Якутии. В ближайшее время она будет рассмотрена на правительственной комиссии.

При принятии решений о распределении средств одним из основных критериев будет количество создаваемых рабочих мест и объем привлекаемых на проект внебюджетных средств, добавила Синичич.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Рослесхоз выступил против приватизации лесов
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов