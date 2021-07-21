Инфраструктурные бюджетные кредиты увеличат количество рабочих мест

Более 50 регионов подали заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом рассказала директор департамента комплексного развития территорий Минстроя Мария Синичич на VII Байкальском саммите РГУД.

В рамках предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов между регионами будет распределено более 500 млрд средств из федерального бюджета по ставке 3%, рассказала представитель Минстроя. Часть этих денег будет распределена в зависимости от количества жителей и долговой нагрузки региона. Вторую часть предполагается распределить по конкурсу, правила которого будут опубликованы в ближайшее время.

Регионы уже готовят заявки, подано уже более 50 заявок от регионов, однако всем необходимым требованиям отвечает только одна - из Якутии. В ближайшее время она будет рассмотрена на правительственной комиссии.

При принятии решений о распределении средств одним из основных критериев будет количество создаваемых рабочих мест и объем привлекаемых на проект внебюджетных средств, добавила Синичич.