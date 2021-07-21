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21.07.2021 11:22
Рубрика: Культура

Институт развития интернета начинает прием заявок на создание фильмов

Текст: Сусанна Альперина

При поддержке Института развития интернета в этом году выйдет несколько сериалов, в том числе "Новенький -2", "Естественный отбор-2", "Молодые и сильные выживут-2", "Сама дура-2", "Найден_жив-2", "Ничего страшного" и другие проекты - не только продолжения уже известных и зарекомендовавших себя. В качестве оператора конкурса на создание интернет-контента для молодежи ИРИ выступает с 2020 года. И вот сейчас объявляет о старте приема заявок на создание контента для молодежной аудитории в 2022 году.

Фото: Предоставлено Kion
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Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". Стоит обратить внимание на то, что в прошлом году отбор фильмов и сериалов на 2021 год стартовал в начале ноября, а в этот раз он начался в конце июля. И по финансированию контента 2021 года Институт развития интернета провел три сессии конкурсного отбора.

По словам генерального директора ИРИ Антона Ключкина, ожидается, что первые проекты, которые получат поддержку в 2022 году, станут известны до конца нынешнего года.

"Прием заявок в рамках финансирования 2022 года будет проходить аналогично отбору на текущий год, то есть будет постоянным. Но обращаем внимание конкурсантов на то, что чем раньше они подадут заявку, тем быстрее могут оказаться в числе победителей и начать производство контента", - пояснил он. И добавил: "Ранний старт приема заявок на будущий год позволит сделать выход контента, в том числе крупных проектов, более равномерным". Ключкин подчеркивает, что этого удалось достичь благодаря практике постоянного отбора и существенному сокращению времени рассмотрения заявок.

В рамках подготовки к отбору проектов была переработана документация. В частности, в проекты договоров по направлению "Видеоконтент" включено положение об обязательном использовании в качестве дополнительной площадки размещения контента видеохостинг Rutube, если это применимо к проекту, то есть не влияет на модель его продвижения и не нарушает договоренности об эксклюзивной публикации на других платформах.

Также одновременно со стартом приема заявок ИРИ перезапускает свой электронный обучающий курс для конкурсантов. Он поможет подготовить заявку, понять, соответствует ли идея проекта целям и задачам конкурса, узнать основные особенности договора и отчетности, правила составления бизнес-плана. Курс и задания фактически повторяют процесс заполнения заявки на сайте конкурса. После каждого выполненного задания конкурсанты смогут пообщаться с куратором, который исправит ошибки и даст рекомендации по доработке.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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