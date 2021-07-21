Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Экономика
21.07.2021 21:31
Текст: Мария Волкова

Интервью генерального директора ПАО "Русполимет" Максима Клочая на авиасалоне "МАКС-2021"

ПАО "Русполимет" отмечает в этом году 155 лет, более пятидесяти из них предприятие активно сотрудничает с авиастроительной отраслью. Участие в авиасалоне "МАКС" - логичное продолжение этой кооперации.

На стенде представлены новинки производства, которые будут применяться в авиастроении в ближайшем будущем. В группу компаний входят два молодых инновационных производства - ООО "Гранком" и ООО "Завод вакуумной металлургии", которые уникальны в масштабах страны. Их продукция также презентована в рамках авиасалона "МАКС".

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