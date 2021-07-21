Исследование: Почти 40% продовольствия в мире оказывается в отходах

Ежегодно порядка 40 процентов производимой в мире еды попадает в мусорную корзину, что соответствует 2,5 миллиарда тонн отходов, образующихся в сельском хозяйстве, промышленности и потребительском секторе. Ранее исходили из цифры в 33 процента продовольственных потерь. Это оказывает разрушительное воздействие на климат и природу. Кроме того, по данным ООН, в июне 41 миллион человек на планете находился на грани голода.

Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), если погрузить всю не съеденную еду в грузовики, колонна дважды достигнет Луны и обратно. Надо перевезти груз в два с половиной миллиарда тонн. Между прочим, площадь выращивания этих продуктов равна всему ЕС, в то время как давление на климат и природу возрастает.

Кроме того, пищевые отходы являются причиной около десяти процентов глобальных выбросов парниковых газов. Это почти вдвое больше, чем годовые выбросы автомобильного транспорта в ЕС и США вместе взятые.

Специалисты WWF настаивают на разработке "всестороннего плана действий с целевыми установками по сокращению пищевых отходов как минимум вдвое к 2030 году". Они также призывают население более сознательно относиться к своей пище, "не пренебрегать продуктами с дефектами" на стадии уборки урожая. В настоящее время они попадают в мусор, а не на тарелку. Предлагается также обратить внимание на диету на растительной основе в долгосрочной перспективе.