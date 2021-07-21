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21.07.2021 19:29
Рубрика: Власть

Юрист назвал главные опасности отмены штампа о браке в паспорте

Текст: Ольга Игнатова
Отныне отметки о регистрации брака и о детях будут ставиться в российских паспортах по желанию. Соответствующее право у россиян появилось после подписания главой правительства Михаилом Мишустиным постановления правительства "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С одной стороны, отмена пресловутого штампа в паспорте кого-то может даже и порадовать. Но вместе с этим у граждан могут возникнуть и вполне серьезные проблемы, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Фото: iStock
Отметки в паспортах о браке и о детях станут необязательными

"В советское и постсоветское время по наличию с паспорте гражданина определённых штампов можно было составить довольно полный его портрет. Ведь там, помимо отметки о прописке, можно было найти информацию о наличии детей, заключенных браках и разводах, наличии и номере заграничного паспорта, отношение к воинской обязанности, а одно время, даже о группе крови. Последняя отметка, кстати, спасла не одну жизнь, ведь понимание, кровь какой группы требуется человеку, способно в разы повысить эффективность медицинской помощи. Однако со временем, штампы объявили пережитком прошлого, да и базы данных развивались стремительно. И если раньше многие предприимчивые граждане частенько заливали паспорта чернилами или вовсе их теряли, чтобы впоследствии получить чистые документы, то сегодня количество обязательных отметок в основном документе гражданина, сведено к минимуму. Известны планы и вовсе перейти на пластиковую карточку, вся информация на которой будет занесена в электронном виде", - говорит юрист.

Но на сегодняшнем этапе, по его словам, отмена штампа о семейном положении добавит хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью. Ведь для ее юридической чистоты требуется учитывать интересы второй половины продавца. И если объект был приобретен во время брака, то не исключено, что бывшая супруга (супруг) предъявят претензии на продаваемый или уже проданный объект. "Так что придется теперь юристам и нотариусам чаще обращаться к государственным базам данных. Поэтому путь к пониманию семейного статуса гражданина станет чуть длиннее", - отмечает юрист.

Могут возникнуть сложности у родственников, которые захотят попасть, например, в реанимацию. Так, жену к мужу, лежащему в реанимации, могут пустить только после официального подтверждения брака. И вряд ли врачи в больнице будут самостоятельно искать такую информацию. Им надо людей спасать, а не родственные связи устанавливать, добавляет Соловьев.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Можно, конечно, носить с собой ксерокопию свидетельства о браке или сфотографировать свидетельство на телефон. Но в серьезных случаях это не поможет. "Стопроцентная подстраховка - сделать нотариально заверенную копию правоустанавливающего документа и носить ее с собой", - советует юрист.

Напомним, что теперь обязательными являются только отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учёта, а также об отношении к воинской обязанности. "По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки о регистрации и расторжении брака... о детях, ..не достигших 14-летнего возраста)", - говорится в документе. Информация о ранее выданных паспортах, о документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами страны, о группе крови и резус-факторе стала необязательной.

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