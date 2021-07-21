Юрист перечислил способы вернуть деньги за отмененный рейс

У россиян июль традиционно отпускной месяц. Тысячи туристов ежедневно улетают на отдых. Но только за последние дни в столичных аэропортах случилось несколько серьезных задержек рейсов. В основном это происходит из-за плохих погодных условий. Но случаются и полные отмены рейсов.

На что в таком случае могут рассчитывать пассажиры, "Российской газете" рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Он напомнил, что приобретение билета равнозначно подписанию договора гражданина с авиакомпанией. "Стороны после этого становятся пассажиром и авиаперевозчиком. Таким образом у гражданина, помимо обязанностей соблюдать все правила перевозчика и аэропорта, есть и права получить услугу по перевозке вовремя и в надлежащем качестве", - подчеркивает юрист.

Он уточняет, что при задержке рейса пассажир имеет право: без доплаты улететь другим рейсом этой авиакомпании при наличии билетов; безвозмездно пользоваться услугами аэропорта во время ожидания своего рейса или рейса на замену: получить прохладительные напитки в случае задержки рейса более, чем на 2 часа; горячее питание при задержке более чем на 4 часа, место в отеле и бесплатный проезд до него при задержке более 8 часов (ночью - 6 часов); заявить и при желании получить денежную компенсацию в 3 процента за каждый час задержки (но не более 50 процентов от стоимости билета).

По словам юриста, право требования возместить убытки в случае сильной задержки или отмены рейса по вине перевозчика выглядит более обнадёживающим. Кроме того, можно и вовсе отказаться от перелета и: попытаться вернуть полную стоимость всего билета или его неиспользованной части; если у авиакомпании есть система ваучеров, то попросить его выдачу и использовать на будущие полеты.

"Следует учитывать, что некоторые из перечисленных опций и возможностей могут быть ограничены, если причиной задержки или отмены является повышенная угроза распространения коронавирусной инфекции", - отметил юрист.

Для того, чтобы вернуть авиабилет, нужно обратиться к сотруднику авиакомпании в аэропорту, говорит Соловьев.

"Закон не ограничивает сроки возврата, но обычно это происходит в течение 1-2 месяцев. При вынужденном возврате билетов деньги возвращаются даже за невозвратные билеты. Но это не единственная возможность, также можно потребовать компенсации через суд. Для этого в аэропорту необходимо получить маршрут-квитанцию, на которой попросить сотрудника аэропорта поставить отметки о задержку или отмене рейса. Если сотрудники авиакомпании не хотят идти навстречу - лучше записывать разговоры на диктофон в телефоне, чтобы иметь в суде доказательство нарушения ваших прав", - советует юрист.

Далее нужно составить досудебную претензию и описать все, что произошло. "Также, пока ожидаете ответ от авиакомпании, имеет смысл направить жалобу в Роспотребнадзор.

Далее - составить иск, подать его в районный или мировой суд (если размер иска менее 50 000 рублей - в районный, если более - в мировой). После того, как суд примет иск и назначит заседание, появится информация на сайте суда. Судебное урегулирование конфликта - процесс достаточно долгий, но это реальный шанс добиться компенсации за понесенные расходы, если отмена или задержка рейса сильно нарушили ваши планы, а билет стоил дорого", - констатирует Соловьев.