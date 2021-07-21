Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов

Информационным письмом, которое запрещает ломбардам повышать ставки по займам в последние дни перед сроком возврата, указанным в залоговом билете, Банк России дал заемщикам дополнительный аргумент для защиты своих прав. Об этом "РГ" заявил адвокат международной коллегии адвокатов "Юридическая фирма "Левант и партнеры" Сергей Манойлов.

"В данной ситуации усматривается злоупотребление правом со стороны ломбардов, что прямо запрещено ст.10 Гражданского кодекса РФ, - пояснил Манойлов. - В случае судебных споров позиция Банка России позволит добросовестным заемщикам защитить свои права".

Адвокат также не исключает применение Банком России санкций к ломбардам, которые недобросовестно выдают займы.