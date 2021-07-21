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21.07.2021 21:58
Рубрика: В мире

Из-за ливня в Китае пассажиры поезда метро оказались заблокированы водой

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Трагедия, случившаяся на востоке центральной части Китая, словно списана с фильмов-катастроф. Но оказалось, что ситуация, когда в поезде метро вода поднимается к потолку вагона и пассажирам некуда деваться, стала реальностью в столице провинции Хэнань городе Чжэнчжоу (население 12,6 миллиона человек).
Примерно к 9 часам вечера задняя часть поезда метро была затоплена. Фото: twitter.com@afy1077 Примерно к 9 часам вечера задняя часть поезда метро была затоплена. Фото: twitter.com@afy1077
Примерно к 9 часам вечера задняя часть поезда метро была затоплена. Фото: twitter.com@afy1077

Пассажиры на пятой линии метро оказались в ловушке - городская инфраструктура не справилась с сильным ливнем и вода начала затапливать тоннели метро. Китайское издание China Youth Daily цитирует впечатления одной из пассажирок:

Фото: REUTERS
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"Пассажиры пытались связаться с семьями, друзьями, другими людьми. Вода за пределами вагона продолжала подниматься, это было видно через окно. Примерно к 9 часам вечера задняя часть поезда была затоплена... Вода достигала уровня груди, шеи. Не хватало кислорода... Кто-то попытался разбить окно, но другие пассажиры остановили его... Когда появились спасатели, вода за окном была очень высоко. Спасатели выбили дверь, и окно в менее затопленной передней части поезда, и стали вытаскивать пассажиров".

Поезд, следовавший в город Лоян, оказался заблокированным водой, и в течение 40 часов 900 пассажиров сидели внутри, ожидая помощи. Только за сутки в Хэнани выпало 617,1 миллиметра осадков, это почти столько же, сколько в среднем выпадает за год.

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