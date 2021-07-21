74-й Каннский кинофестиваль - событие историческое. Прошел он не как обычно, и это проявлялось во множестве деталей. Например, элитное СПА, где обычно приводили звезд в порядок перед красной дорожкой, закрыли на ремонт.

Но швейцарский бренд L.RAPHAEL не растерялся и представил эксклюзивные тревел-наборы, включающие все необходимое для заботы о коже во время поездки на одно из самых знаковых событий года.

Можно провести аналогию - фильмы Каннского кинофестиваля, показанные в условиях, когда многие границы были закрыты, также готовы к путешествиям. И многие из них "приедут" к российским зрителям довольно скоро.

Начнем с российских участников - новый фильм режиссера Юхо Куосманена "Купе N 6", получивший Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля, выйдет в широкий российский прокат 28 октября 2021 года. Картина, которая разделила с нашей Гран-при, - "Герой" Асгара Фархади - "доедет" до России в декабре этого года.

Старт кинотеатрального проката картины "Петровы в гриппе" (вошла в основной конкурс Канн) намечен на 9 сентября.

Пока неизвестна дата проката фильма "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко. Картина "Дело" Алексея Германа-мл. выйдет "в свет" 23 сентября.

Первый "каннский" фильм выйдет в наш прокат уже 12 августа

А уже 12 августа у нас в прокат выходит фильм "Аннетт" Леоса Каракса. Картина стала фильмом-открытием Канн в этом году, а Каракс получил награду как лучший режиссер.

Один из самых ожидаемых фильмов конкурсной программы фестиваля "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Релиз намечен на октябрь.

Компания Capella Film выпустит у нас картину Пола Верховена "Бенедетта". В российский прокат фильм из конкурса Канн выйдет осенью под названием "Искушение".

Пол Верховен, известный по фильмам "Основной инстинкт", "Вспомнить все", выступил соавтором сценария. Главные роли сыграли Виржини Эфира, Ламбер Вильсон, Шарлотта Рэмплинг и другие.