Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 420 миллионов рублей, чтобы в четырех регионах страны, подверженных паводкам, провести берегоукрепительные работы и построить дамбы.

Карачаево-Черкесия получит 220 миллионов рублей для укрепления берегов реки Уруп в районе станции Преградная. В министерстве природных ресурсов и экологии подсчитали, что эти мероприятия помогут предотвратить ущерб от наводнений на сумму почти в один миллиард рублей.

Для Кемеровской области предусмотрено 124,5 миллиона рублей на реконструкцию дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су.

Почти 60 миллионов рублей выделено Саратовской области, чтобы реконструировать участок Волгоградского водохранилища в городе Вольске. Без этих работ возможный ущерб оценивается в 590 миллионов.

Еще 20 миллионов рублей дадут Вологодской области на третий этап строительства дамбы на реке Северная Двина в районе Великого Устюга.