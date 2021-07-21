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21.07.2021 09:31
Рубрика: Власть

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам более 85 миллиардов рублей на оказание страховой медицинской помощи, что позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействие COVID-19.

"Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", - отметил глава правительства ранее на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Министерству здравоохранения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

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