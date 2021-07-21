Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам более 85 миллиардов рублей на оказание страховой медицинской помощи, что позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействие COVID-19.

"Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", - отметил глава правительства ранее на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Кабмин выделил регионам 50 млрд рублей на укрепление финансовой стабильности Министерству здравоохранения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.