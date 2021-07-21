Полицейская статистика утверждает, что каждый год жертвами мошенников становятся десятки тысяч пожилых людей.

Например, из всех обманутых москвичей 80 процентов - пенсионеры. Опять же только в Москве каждый третий, кто пострадал от так называемого дистанционного мошенничества, - пенсионер.

В полиции рассказывают о нескольких основных способах обмана пенсионеров, которые, впрочем, могут делиться на подвиды, все зависит от фантазии мошенников. И дают рекомендации, как не стать жертвами негодяев.

Откройте, собес!

Самый простой из них - банальная кража. В квартиру пожилого человека под видом работника собеса, поликлиники, ЖЭКа - кого угодно - проникают один или два мошенника. Пока один из них отвлекает хозяина, другой быстренько обшаривает жилище в поисках денег и ценностей. Тут рецепт простой - не впускать незнакомых людей. Надо позвонить в организацию, работником которой представился посетитель, и уточнить, числится ли он в штате.

Самый новомодный вид обмана с многочисленными вариациями - мошенничество, осуществленное дистанционно. В основе схемы этой аферы лежит телефон. Мошенники звонят или присылают sms с каким-либо пугающим известием и тут же предлагают решение проблемы. Вариантов таких историй - множество. Это и попавший в беду близкий человек, которому немедленно нужна круглая сумма, чтобы откупиться от следователя, или на срочную операцию. Это и просьба якобы от полиции с просьбой помочь разоблачить преступника, для чего ему надо передать некую сумму, чтобы взять с поличным. Это и сообщение из "поликлиники" о якобы плохих анализах, поэтому надо срочно приобрести определенные лекарства и пройти курс лечения. Кстати, лечение порой затягивается на годы и обходится в 2-3 миллиона рублей.

Полицейские советуют перезванивать своим родственникам, которым требуется помощь, также и в отдел полиции, где нуждаются в содействии пенсионера. А лечение следует обсуждать со своими, проверенными врачами.

Есть еще варианты со звонками из "радиостанций" с сообщениями о крупном лотерейном выигрыше, о каких-то компенсациях, положенных пенсионерам, о якобы попытках несанкционированного списания денег с банковской карты, о несуществующих коммунальных долгах, за которые начисляется пеня. Пенсионера убеждают оплатить госпошлину, транспортные расходы или сообщить секретные данные своей карты. Ну тут опять же рекомендуется проверять информацию, перезвонив в расщедрившуюся ни с того ни с сего организацию. А данные банковской карты вообще никому нельзя сообщать - настоящий работник банка никогда об этом не спросит.

Вам услужить?

В последнее время мошенники прибегают к более упрощенным схемам, которые, с одной стороны, приносят меньше выманенных у пожилых людей денег, но с другой - в случае разоблачения грозят меньшим наказанием. По мнению полицейских экспертов, доля таких афер в общей картине мошенничеств против пенсионеров - две трети.

Речь идет о навязывании людям ненужных им услуг и товаров. Многочисленные вариации обмана сводятся к одному простому действию - перепродаже втридорога того, что стоит намного дешевле. Логика у мошенников проста - да, цена намного завышена. Но ведь товар доставлен, услуга оказана, никто не пострадал. А что все оказалось дороже - так ведь рынок. Именно поэтому пойманных преступников хоть и наказывают по статье "Мошенничество", но по минимуму - ущерб-то небольшой. Нередко преступники просто отделываются штрафом. А пожилой человек испытанный стресс может и не пережить.

Что предлагают такие мошенники? Говорят: мы из ЖЭКа, нужно поменять газовый, водяной или электрический счетчик. Или - из оконной фирмы, давайте окна отрегулируем. В доме тараканы и клопы, требуется санобработка. Для пенсионеров у нас техника, лекарства, посуда со скидкой. Вам положено бесплатное медицинское обследование на дому. Подпишите петицию за справедливость. Надпись "кредитный договор" пусть вас не смущает - это просто форма такая...

Так, в Санкт-Петербурге такие мошенники убедили пенсионерку за 6 датчиков контроля напряжения заплатить (зачем они ей понадобились?) 30 тысяч рублей. Другая пожилая женщина лишилась 20 тысяч рублей за два датчика. Однако на самом деле такие приборы стоят около 2 тысяч рублей, но никак не десятки тысяч.

А в Ангарске пенсионерке предложили почистить окна за 30 тысяч рублей. Пожилая женщина согласилась и даже отдала предоплату. От продолжения "услуги" ее вовремя остановила дочь. Но теперь женщина не может вернуть деньги.

Кстати, вот еще одна хитрость: если на оплату услуг или товаров у пенсионера нет денег, мошенники предлагают кредит. Опасность кредита в том, что фирма мошенников может работать официально, и в случае подписания договора оснований для возбуждения уголовного дела нет. Вернуть деньги невозможно, а при неуплате по кредиту аферисты могут даже подать в суд.

Средство от обмана все то же - проверяйте своих визитеров, работают ли они в названной ими организации. А еще можно осложнить мошенникам поиск жертвы. Ведь они заранее выясняют, где живет пенсионер. А выяснить это несложно - по обшарпанной двери и старенькому почтовому ящику со сломанным замком, по захламленному балкону и окнам с деревянными рамами. По почтальону, который разносит пенсии в определенный день. Из платежных извещений, которые легко достать из такого почтового ящика, аферисты узнают данные пенсионера, а потом называют его по имени и отчеству. Там же смотрят, сколько в квартире прописано: если один, то, возможно, это одинокий дедушка. В документах бывает информация и о льготах.

Дети или внуки могут поставить родному пожилому человеку новую дверь, замок на почтовый ящик, следить, чтобы там не скапливалась корреспонденция. Надо убедить пенсионера переводить пенсию на карту и убрать лишнее с балкона. Хорошо бы приклеить на дверь наклейку, что объект охраняется. Или даже купить муляжи камер и наклейки с надписью "ведется видеонаблюдение".

Кстати

Самые опасные для пенсионеров мошенники - "черные риелторы". Они втираются одинокому человеку в доверие и обманом побуждают подарить жилплощадь, на худой конец - кого-то прописать в своей квартире. Как правило, после такой "сделки" эти пожилые люди долго не живут.