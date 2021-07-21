Как принять участие в фотоконкурсе, который еще не начался

Фотоконкурс "Самая красивая страна" по традиции стартует в начале зимы. Но его организаторы обратились к потенциальным участникам с необычным предложением: не ждите - снимайте уже сейчас!

В проливе Эйры, архипелаг Земля Франца-Иосифа. Так он выглядит сегодня. Фото: Владимир Мельник, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Снимите это немедленно

В первую очередь это касается специальной номинации под названием "Живой архив".

Конкурс "Самая красивая страна" проводят с 2015 года. Он сразу получил большой резонанс: приняли участие 25 тысяч фотографов в возрасте от 4 лет до 98... А сегодня счет загруженных на сайт работ идет на сотни тысяч.

Проект вполне предсказуемо эволюционировал, прирос новыми номинациями, появилась возможность загружать короткие видео и пр. А в 2020 году организаторы запустили "фотомашину времени" - берете старую фотографию, на которой узнаваемое место, и пробуете повторить ее. Назвали "Живым архивом".

Номинация одна из самых интересных, но и одновременно одна из сложных. Ведь нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Есть два варианта: находите в семейном архиве снимок значимого, исторического или узнаваемого места (конечно, не только для вашей семьи - для всей страны) и повторяете реликвию. Важно: не механически, а творчески.

В приоритете архивные фотографии XIX - первой половины XX века. Самые "свежие", согласно условиям конкурса, - фото 50-70-х годов XX века, более поздние жюри не станет рассматривать.

Увы, есть издержки: вы должны быть правообладателем старой фотографии. Если ваш дед или прадед не сам сделал фото, а в силу каких-то обстоятельств стал ее владельцем - публиковать рискованно. Более подробно о нюансах авторского права можно прочитать в разделе "Лицензионное соглашение" Положения о конкурсе (на photo.rgo.ru).

Более реалистичный вариант: повторить архивные снимки, предложенные организаторами "Самой красивой страны".

Большинство из них сделаны Сергеем Прокудиным-Горским. Он - один из отцов-основателей российской школы цветной фотографии. В начале XX века при материальной и финансовой поддержке императора Николая II он объехал империю, отсняв в цвете людей, природу и интересные места от Балтийского моря до Тихого океана.

В проливе Эйры, архипелаг Земля Франца-Иосифа. Так он выглядел 140 лет назад. Фото: Из личного архива Шарлоты Мур

Жизнь распорядилась так, что его архивы оказались за рубежом: во Франции и в США (сам он умер в Париже). Недавно Библиотека конгресса США выложила фотографии в открытый доступ.

Цветную фотолетопись России Сергей Прокудин-Горский создавал преимущественно летом. А конкурс "Самая красивая страна-2022" стартует, повторюсь, зимой, а прием работ завершится весной следующего года.

Поэтому не ждите старта - снимайте сейчас.

Элементарно, Ватсон!

В фотоконкурсе-2021 в номинации "Живой архив" жюри присудило победу Владимиру Мельнику за фото "В проливе Эйры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа".

Снимок-победитель - современное "повторение" исторического кадра "В проливе Эйры. Архипелаг Земля Франца-Иосифа, 1880". Его автор - Уильям Джон Александр Грант, участник экспедиции Бенджамина Ли Смита на паровой яхте. 140 лет назад британцы открыли дюжину островов у Земли Франца-Иосифа. Тогда и был сфотографирован остров Белл (его вы видите на снимке) - фотограф снимал с соседнего острова Мейбл.

Важно: мы сейчас оперируем названиями, которых не было в тот момент. О самом существовании упомянутых островов (Мэйбл и пр.) до Смита ничего не было известно. А назван он... в честь племянницы Ли Смита. Пролив Эйры назвали в честь яхты... Согласитесь, было же время: пришел в Арктику, что открыл - то и назвал. Между прочим, в Арктике вполне мог быть остров Шерлока Холмса. Не шучу. На борту "Эйры" бывал Артур Конан Дойл: тогда еще не писатель, а студент-медик. Но в море на "Эйре" он не выходил: предпочел китобойную шхуну...

А вот сам Смит несколько раз ходил в Арктику. С разными целями: сначала развлекался - охотился на белых медведей (по нынешним меркам - лютое браконьерство), затем продвигал науку. Закончились его арктические походы трагедией: "Эйру" затерли и раздавили льды. Но все 25 человек уцелели: спаслись на шлюпках.

История обожает совпадения. Владимир Мельник - участник экспедиции на яхте "Альтер Эго". А ведь именно водолазы "Альтер Эго" нашли на дне затонувшую "Эйру", подняв заодно со дна артефакты XIX века. И опять случайность: искали-то шхуну "Святая Анна" Георгия Брусилова...

На борту таких небольших судов, как "Альтер Эго" (17 метров в длину, водоизмещение 42 тонны), праздных пассажиров не бывает, каждый на борту работает за троих. Владимир нес службу в качестве специалиста по безопасности, экспедиционного доктора и кока. В паузах между вахтами и приготовлением обедов (участники с удивлением отмечали: обычно в таких экспедициях на столе - тушенка с гречкой, а у шеф-повара Владимира каждый день было что-то вкусное и необычное) фотографировал. Сам он в беседах с журналистами делает акцент на то, что в Арктике его поражают первозданные ландшафты: "Это та природа, которую мы теряем".

...Ну а география лучших снимков "Живого архива" 2022 года зависит от нас. Заходим в галерею РГО, находим фото, которое по душе, и - вперед!

Кстати

Имена первопроходцев Арктики вызывают чувство интеллектуальной неловкости? Вы не слышали о таком полярнике, как Ли Смит? Ничего страшного. О нем мало кто слышал. Хотя дал 40 названий географическим объектам в Арктике, а среди его родственников - Флоренс Найтингейл, знаменитая сестра милосердия Крымской войны. Хотите исправить пробел? Тогда вам сюда - на сайт РГО.

Коротко о главном

"РоссиЯ-2021"

3 марта из "Сириуса" (образовательный центр поддержки одаренных детей под Сочи) выехала группа путешественников. Финиш участников экспедиции "РоссиЯ-2021" через 283 дня - в декабре (в Красной Поляне).

На сегодня у них уже позади 7 тыс. км на велосипедах от Сочи до Мурманска; перелет до Владивостока; 5,5 тыс. км на автомобилях (до Байкала). Сейчас команда пешком идет по хребту Большой Саян. После чего сплав по рекам, включая Енисей. Затем вновь "оседлают байки": велосипедный этап по Алтаю до Дагестана.

О впечатлениях и приключениях участники "РоссиЯ" расскажут после финиша. Сообщаем главное: все живы, здоровы и полны решимости осуществить задуманное в полном объеме.

Путешествия с РГО

Весной проект "Маршруты России" при поддержке РГО запустило конкурс: предложили придумать крутой и незабываемый маршрут в самые интересные и самобытные места страны. Определены 10 победителей, география: Адыгея, Калмыкия, Бурятия, Севастополь, Тыва, Калининградская область, Сахалин, Свердловская область, Карелия. Эксперты отберут по одному маршруту из каждой категории и соберут экспедиции из фотографов, блогеров и самих авторов туров. После чего маршруты-победители разместят на сайте проекта и в разделе "Путешествия с РГО".