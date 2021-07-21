Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети

Федеральная нотариальная палата выпустила рекомендации, как передать по наследству свои аккаунты: странички в соцсетях, адреса электронный почты, блоги и т.п. Если говорить вкратце: судьбу своих аккаунтов надо прописать в завещании.

Сегодня нередко вся жизнь человека проходит в соцсетях. У кого-то она продолжится и после смерти. Фото: Getty Images

Даже если вы не звезда TikTok, не зарабатываете миллионы в Instagram, а просто переписываетесь с одноклассниками в тех же "Одноклассниках", вам стоит подумать о будущем ваших страничек. Ведь вам небезразлично, кому достанется квартира, автомобиль, ваши счета в банке после того, как пробьет печальный час. Так почему же вас не должна волновать судьба ваших электронных явок и паролей?

В большинстве случаев доступ наследников к аккаунтам необходим, чтобы перебрать архив, скопировать, что нужно, повесить печальную новость на страничку, принять соболезнования и закрыть все. Однако нередко аккаунт приносит деньги, причем немалые, и он продолжит их приносить даже после смерти хозяина. Так что человек в завещании передаст в прямом смысле ключ от электронной квартиры, где деньги лежат.

Как рассказали эксперты, к 2070 году социальные сети будут насчитывать больше аккаунтов умерших лиц, чем живых. А к 2100 году в них будет содержаться 1 млрд 400 млн аккаунтов тех, кого уже нет с нами.

К 2070 году социальные сети будут насчитывать больше аккаунтов умерших лиц, чем живых

Домены, онлайн-аккаунты и различные цифровые активы стали представлять достаточно серьезную имущественную ценность. О чем говорить, если журнал Forbes стал регулярно составлять рейтинги блогеров. Причем для каждой соцсети свой топ.

В TikTok, например, по оценкам экспертов, топовые блогеры в среднем получают по 300 000-500 000 рублей в месяц. Доход лидера рейтинга по данным на конец прошлого года составил 10,47 миллиона рублей. "Серебряный призер" заработал 4,93 миллиона рублей. Но отрыв от третьего места небольшой: "бронзу" получил тиктокер с доходом 4,81 миллиона.

Лидеров - как и большинство звезд TikTok - объединяет одно: это молодые люди, средний возраст 20 лет. Многие родились в небогатых семьях. В портфолио у некоторых работа на кассе в фасфуде, печки-буржуйки в родительском доме, неприятности с полицией. Так что пустой и нелепый (по мнению строгих критиков) TikTok стал для многих ребят звездным шансом.

Конечно, молодым миллионерам еще рано думать о будущем горьком часе. Но будущее есть у всех, как есть и тот горький час.

Понятно, что звезду на страничке звезды - и речь не только о тиктокерах - никто не заменит. Однако страничка может стать мемориалом. И кому-то придется поддерживать работу этого мемориала.

К тому же нередко ушедшие звезды продолжают зарабатывать и после смерти. На вершине рейтинга Майкл Джексон, заработавший в прошлом году 48 миллионов долларов.

В десятке звезд, хорошо зарабатывающих и после смерти, Элвис Пресли (23 миллиона долларов в прошлом году, по данным Forbes), Джон Леннон (13 миллионов) и Мэрилин Монро (8 миллионов долларов).

Будут ли наши звезды TikTok, Instagram или YouTube столь же успешны после роковой черты? Не будем загадывать, не тот случай. Но задумываться о юридических вопросах - самое время.

Эксперты утверждают, что законодательство на этот счет нуждается в своей актуализации, а должная правоприменительная практика только начинает нарабатываться.

Как подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, "вопросы регулирования цифровых правоотношений, пусть и в новых электронных форматах, как и прежде, остаются прямой функцией института нотариата"

Поэтому нотариат должен принимать самое активное участие в экспертной проработке решений, необходимых для формирования обновленной нормативной и правовой базы.

"Безусловно, правовая сфера не могла оказаться в стороне от глобальных "цифровых" тенденций, - сказал Константин Корсик. - В ней уже произошли и продолжают происходить радикальные перемены, вызванные, прежде всего, тем, что сами по себе цифровые технологии порождают новые сущности в виде цифровых прав и цифровых активов. Несмотря на свою "виртуальность", они де-факто существуют и, более того, представляют собой имущественную ценность, что накладывает на их обладателей соответствующие права и обязанности".

Аккаунт в социальных сетях, поясняют в нотариальной палате, один из самых распространенных примеров цифрового актива, который включает результаты творческой и интеллектуальной деятельности - фото, видео, тексты и т.п.

На данный момент закон не причисляет аккаунты в социальных сетях к объектам интеллектуальной собственности, а интерпретирует их, скорее, как средство общения. Однако публикуемый на страницах в соцсетях контент (фото, видео и прочее) суд может отнести к объектам интеллектуальной собственности и, как следствие, включить права на них в состав наследства.

"Таким образом, для совершения нотариальных действий с цифровыми активами нотариат обладает всеми необходимыми техническими средствами и готов к правоприменению постепенно обновляемой в этой части законодательной базы, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Всем же, кто обладает подобными цифровыми активами и уже сейчас думает о том, как сохранить их ценность и прибыльность для потомков, нотариусы советуют заранее позаботиться об оформлении завещания. Именно этот документ позволит четко прописать, какое именно имущество хочет передать гражданин своим наследникам, а при необходимости - возложить на них те или иные обязанности".

В завещании можно указать место, где хранятся данные доступа к аккаунту. Как вариант, все пароли могут быть сохранены в виде списка на USB-накопителе. Так рекомендуют нотариусы Германии, и это вполне можно использовать у нас. USB-накопитель блокируется главным паролем и остается у гражданина, при этом главный пароль, а также информация о том, где хранится USB-накопитель, содержится в рукописном документе, передаваемом на хранение нотариусу.

Чтобы получить доступ к аккаунту умершего человека, надо будет показать завещание и паспорт. Фото: Сергей Михеев

Таким образом, гражданин может в любое время изменить и обновить список, содержащийся на USB-накопителе, если его главный пароль не изменен.

"В противном случае родственникам и другим наследникам, возможно, придется обращаться в суд, чтобы получить доступ к страницам, - рассказывают в ФНП. - А это, во-первых, чревато задержкой во времени и потерей прибыли, во-вторых, неизвестно, какое решение вынесет суд, в-третьих, нет завещания - велика вероятность спора между наследниками. Представим, что к наследованию призываются наследники по закону, то есть родственники и иждивенцы наследодателя. Кто-то из них может обладать правом на обязательную долю в наследстве. И каким образом будут делиться права, скажем, на онлайн-магазин в соцсетях?"

А как соблюсти права наследников, если у кого-то постороннего останется доступ к странице, скажем, наемного сотрудника, смм-менеджера? Все эти нюансы следует предусмотреть в завещании.

"Принимая во внимание, что страницы в соцсетях являются объектами интеллектуальной собственности, то они могут быть наследованы по завещанию и по закону, - соглашается член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Порядок наследования определен в Гражданском кодексе Российской Федерации. Следовательно, наследники смогут приобрести права на страницы в социальных медиа и продолжить предпринимательскую деятельность".

При этом она обращает внимание, что блогеры, зарабатывающие в Сети, должны платить налоги. "Каждое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано быть зарегистрированным в таком качестве в соответствии с требованиями закона, - говорит Мария Спиридонова. - В противном случае оно будет привлечено к административной или уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность".

По ее словам, в ситуации с блогерами правила аналогичны. Они могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, так и вести дела через конструкцию юридического лица, например, общество с ограниченной ответственностью. При этом обложению налогом будут подлежать все доходы, полученные от ведения страницы в социальных сетях.

В свою очередь член АЮР Асия Мухамедшина пояснила, что блогеры должны платить по ставке 13 процентов, предусмотренной для доходов физических лиц.

"Если блогер начинающий , то отчет о доходе можно сдавать, не оформляясь как юридическое лицо, - говорит она. - В таком случае необходимо декларирование доходов - это ежегодная подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, но в документ нужно будет включать все доходы, полученные за год".

Она рассказывает, что, например, в американском Делавэр люди могут завещать и получать по наследству страницы в социальных сетях, электронные почтовые ящики и тому подобные цифровые активы.

"Насколько мне известно, у нас одна соцсеть официально заявила о возможности применения наследственных отношений, это "Одноклассники", там родственники могут заявить в службу поддержки сети, предъявить свидетельство о смерти и ссылку на страницу умершего человека. Далее выбрать, что сделать с аккаунтом: удалить или оставить в том виде, в котором он был на момент последнего входа умершего, и вход в аккаунт блокируется навсегда", - рассказывает Асия Мухамедшина.

В завещании можно указать место, где хранятся пароли к аккаунту, и возложить на наследников обязанности: вести страничку и дальше или удалить

Кстати

Зарабатывают в Сети не только блогеры. Весьма популярны различные сервисы и мобильные приложения. Например, по данным СМИ, 22-летний Ильназ Гайдельшинов создал сервис, с помощью которого можно подавать иск в суд. Выручка за прошлый год, как сообщается, составила более 70 миллионов рублей. Выручка за первый квартал этого года - 31,6 миллиона рублей.

Между тем

"В "Одноклассниках" страницу могут скрыть по запросу родственников или перевести в специальный режим, когда главная фотография пользователя становится черно-белой с траурной лентой. Во втором случае страница будет видна только друзьям владельца страницы" - сообщили в пресс-службе "Одноклассников"

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко вел Телеграм канал "Растрига". После его смерти канал перешел к сотрудникам радио. Если же страничка принадлежит непубличному человеку, то вряд ли ее будут продолжать вести. "Нужно понимать, а зачем доступ к аккаунту передать родственникам? Наверное, чтоб они могли вести страницу памяти. Но сколько человек захотят это делать? Думаю, не более 5 процентов", - полагает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Подготовил Иван Черноусов

Блогеры получат дополнительную возможность для заработка

Пользователи YouTube получат новую возможность поддержать любимых блогеров. Функция Super Thanks ("Супер Спасибо"), которая пока доступна в бета-режиме в 68 странах, позволяет отправить автору видео "донат" ("пожертвование") в 2, 5, 10 или 50 долларов прямо во время просмотра ролика.

"Супер Спасибо" - это третий способ поощрить блогера на YouTube. Ранее пользователи могли проспонсировать канал (оформить платную подписку) или отправить "донат" во время стрима.

"Пользователи уже хотят платить любимым блогерам, так что это просто еще одна опция, возможно, даже самая удобная, - говорит Денис Русаков, создатель YouTube-канала Denis Major. - Количество "донатов" будет напрямую зависеть от харизмы автора. Любые "донаты" непостоянны: сегодня у тебя их может быть много, а завтра совсем ничего. В этом плане подписочная модель гораздо стабильнее, но разовые донаты вполне могут перекрыть доходы со спонсорства".

Инициатива с внедрением пожертвований авторам видеороликов правильная и интересная, полагает Илья Овчаренко, CEO продюсерского центра Angry Electric Sheep. "Но все будет зависеть от того, насколько люди готовы платить за тот или иной контент - во время прямых эфиров блогеры-миллионники могут заработать очень большие деньги - от 100 тысяч рублей за эфир, который длится несколько часов".

Живое общение со зрителями дает ощутимый толчок развития даже каналу, который обычно публикует классические предзаписанные и смонтированные видеоролики, считает Юрий Пятковский, автор YouTube-канала "Юрик Хардмен". "Но подобная инициатива поможет тем блогерам, которые не проводят традиционные прямые эфиры, заработать деньги", - добавляет эксперт.

Недавно Facebook объявила о том, что инвестирует более 1 млрд долларов для поддержки создателей контента. Кроме того, соцсеть запустит серию бонусных программ, с помощью которых будет поощрять набирающих популярность авторов.

Подготовил Иван Черноусов