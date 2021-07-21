Как прошел День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске"

День Союзного государства стал для многочисленных участников и гостей "Славянского базара в Витебске" незабываемым событием. Программа Дня началась ранним утром с открытия уникальных выставок "Торжок - живая традиция золотого шитья" и "Золотая хохлома - душа России" и завершилась далеко за полночь грандиозным концертом "Союзное государство приглашает…".

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принимал активное участие во всех мероприятиях и с удовлетворением заметил, что рабочий ритм Дня был таким же жарким, как и погода. В рамках конференции "Молодежь за Союзное государство" состоялся открытый диалог Дмитрия Мезенцева и депутатов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России с представителями молодежных организаций двух стран. Юбилею фестиваля был посвящен "круглый стол" "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы". Государственный секретарь презентовал книгу об истории фестиваля, она была издана при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заметил, что рабочий ритм Дня был жарким, как погода

Открывая праздничный концерт, Дмитрий Мезенцев заметил, что жара - не самое сложное испытание. Главное, чтобы россияне и белорусы год от года становились ближе друг другу, чтили и сохраняли традиции. Он пообещал, что в следующем году "будем готовить не День, а Дни Союзного государства".

Золотая душа России

У Дня Союзного государства уже есть свои традиции. Одна из них - торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Также стало доброй традицией привозить на фестиваль уникальные самобытные выставки. В прежние годы на фестивале уже смогли оценить работы вологодских кружевниц, смоленских ювелиров, Ростовскую финифть... На этот раз изюминкой стали выставки "Торжок - живая традиция золотого шитья" и "Золотая хохлома - душа России". Работы торжокских золотошвей ждали на фестивале в прошлом году, но из-за пандемии выставку пришлось перенести.

- Сегодня россияне представляют своим белорусским братьям традиции, которые формировались десятилетиями, - отметил Дмитрий Мезенцев на открытии выставок. Он высказал слова благодарности учредителям и организаторам фестиваля. Особо подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии фестиваля отметил: в самые трудные времена, в начале 90-х годов, при определенной растерянности постсоветских республик руководство Беларуси сохранило душу этого праздника, стремилось укрепить культурные связи внутри славянской семьи. У нас на протяжении десятилетий была возможность убедиться, насколько мы близки...

И золотая вышивка и золотая роспись - самобытные русские народные промыслы, которые на протяжении столетий не перестают удивлять мир красотой своего искусства.

Как рассказали "СОЮЗу" руководитель музейных объектов "Торжокские золотошвеи" Елена Илющенкова и главный художник фабрики "Хохломская роспись" Елена Галкина, для выставки были отобраны уникальные работы.

- Мы привезли около тысячи работ, среди них единственный в своем роде Пояс России, - отметила Елена Илющенкова. - Его длина 12 метров, а ширина 25 сантиметров. На изготовление пояса ушло 52 километра золотой и серебряной нити. Украшают изделие 6,5 тысячи кристаллов Сваровски.

- Представленные на выставке изделия имеют отличия от основного ассортимента, - рассказала Елена Галкина. - Они состоят в том, что традиционные элементы росписи в сочетании с новизной цветовых решений демонстрируют новаторство и возвращение к традициям. Гости фестиваля могли оценить около пятисот работ, в том числе уникальные иконы и деревянные ложки, которые делают в единственном экземпляре, их рисунок и резьба неповторимы!

А представители хохломской росписи рассказали Дмитрию Мезенцеву, что в следующем году матрешке исполняется 100 лет. Госсекретарь пообещал привезти на "Славянский базар-2022" выставку матрешек. Он заметил, что такие выставки "вырывают" нас из будничного ритма, заставляют задуматься, насколько глубока и по-хорошему долга наша единая история, православные традиции. Они востребованы и очень нужны, поэтому Постоянный Комитет Союзного государства намерен поддерживать проведение подобных экспозиций.

Неформальный разговор

Конференция "Молодежь за Союзное государство" стала дискуссионной площадкой, где обсуждались актуальные темы интеграции молодежи двух стран, перспективные проекты совместной работы союзов молодежи. Разговор получился интересный и неформальный.

- Перед конференцией мы поспорили о том, каким был комсомол в Советском Союзе и что из себя представляет сегодня молодежное движение, - задал тон дискуссии Дмитрий Мезенцев. - Говорили, что теперь молодежь не хочет ехать в стройотряды. Я не согласился, что развозить еду из ресторанов на самокате или велосипеде престижнее, чем участвовать в крупной стройке или поехать на "край земли" в России или Беларуси, получить новые впечатления, пройти испытания, обрести новых друзей, через год снова поехать и при этом заработать хорошие деньги. Мы бы хотели, чтобы молодежная работа была умной, тонкой и интересной - не данной сверху, а работой таких людей, которые чувствуют пульс жизни своей страны.

Дмитрий Мезенцев особо выделил две темы - Великой Отечественной войны и молодежного взаимодействия. Он поставил вопросы, на которые хотел бы получить ответ от молодежных лидеров. Госсекретарь рассказал, что, будучи послом России в Беларуси, стал свидетелем того, как прошлым летом белорусская молодежь вышла на улицы столицы и ряда областных центров. Он общался с ними, спрашивал, ради чего вышли? Многие так и не смогли ничего толком объяснить.

- Молодому человеку нужно поле для проявления себя, своей индивидуальности, - заметил Дмитрий Мезенцев. - Вот человеку, например, 17 лет, чем он, кроме учебы, может себя проявить? Это и есть одна из причин поствыборного противостояния. Молодому человеку кажется, что на улице настоящее, он хочет разрушить привычный уклад ради чего-то, чего он не знает и не чувствует.

Госсекретарь обратил внимание, что сегодня молодежным организациям необходимо понимать, ради чего они созданы.

- Что ваш союз может дать обычному парню? Чтобы ему было интересно, в режиме какого-то преодоления. Одна из задач молодежных лидеров - дать возможность прочувствовать вашим сверстникам радость победы, малой или большой, - сказал Дмитрий Мезенцев.

Госсекретарь особо подчеркнул, что сегодня мы должны, просто обязаны максимально поддерживать президентов России и Беларуси, которые проявляют особое уважение к ветеранам, к подвигу советского народа в борьбе с фашизмом.

- Мы видим, как последовательно национальные лидеры борются с фальсификацией истории, которая массово, потоком, проливается на наши страны с Запада. И тут важно понять, почему через 76 лет надо еще доказывать, что Советский Союз победил в войне? Мы должны ценить, что, на наше счастье, нет войны, нет испытаний такого масштаба. Но есть другие вызовы для молодых людей.

Как отметили первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель РСМ Павел Красноруцкий, сегодня необходимо развивать приграничное сотрудничество, молодежное предпринимательство и молодежный туризм. Надо сохранить самую мощную нашу скрепу - память о Великой Отечественной войне.

Одного дня мало

В круглом столе "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы" приняли участие Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, министр информации Беларуси Владимир Перцов, директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, заслуженная артистка России Диана Гурцкая...

- Сегодня мы говорим не только о том, насколько ярок и значим проект "Славянский базар". Мы делаем реальные шаги по упрочнению культурно-гуманитарных связей на пространстве Союзного государства, - отметил в своем выступлении Дмитрий Мезенцев. - Александр Григорьевич Лукашенко не раз подчеркивал, что для нас пространство от Бреста да Владивостока - пространство единое.

Госсекретарь особо подчеркнул, что у России и Беларуси огромный пласт общей истории - это и победа в Великой Отечественной войне, и трудности послевоенных лет…

- Мы видим жесткую связь того политического и санкционного давления, которое оказывается на Россию и Беларусь, чтобы очернить нашу историю, принизить наши успехи, заставить нас думать по-другому, быть в состоянии каких-то самоуниженных людей... Но мы самодостаточный народ, у нас за спиной успехи предыдущих поколений, - заявил Дмитрий Мезенцев.

Анатолий Маркевич предложил расширить программу Дня Союзного государства и возродить традицию пленэров, творческих встреч для юных талантов.

Дмитрий Мезенцев поддержал эту идею и выразил готовность сделать Дни Союзного государства в Витебске, потому что "одного Дня мало". Надо, чтобы праздно­вания проходили на улицах, молодые художники выходили на пленэры. Госсекретарь подчеркнул, что можно было бы расширить количество конкурсов, которые помогают молодым людям завоевать свое место в такой конкурентной среде, как культура.

Прозвучало предложение расширить программу Дня Союзного государства и возродить традицию пленэров, творческих встреч для юных талантов

Владимир Перцов рассказал, как важно расширять программы "Славянского базара" как эталонную площадку и инструмент массовой культуры. По словам министра, сейчас фестиваль сталкивается с кознями и травлей со стороны тех сил, которые назвали Беларусь и Россию своими врагами. Он заявил, что и на организаторов фестиваля, и на артистов идут атаки в социальных сетях...

Певица Диана Гурцкая рассказала, как важен "Славянский базар" для молодых исполнителей. Она вспомнила, как в 1995 году участвовала в конкурсе молодых исполнителей.

- Я не взяла тогда Гран-при, но получила колоссальное удовольствие и невероятную волшебную историю, которая до сих пор сопровождает меня, - сказала артистка.

Директор "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий считает фестиваль флагманом культуры, на котором выросло много поколений. Союзное государство подарило паруса "Славянскому базару", и форум динамично развивается.

То, что фестиваль любим зрителями, показал полный зал на грандиозном концерте "Союзное государство приглашает…" в летнем Амфитеатре. Зал вмещает более шести тысяч зрителей.

10 фактов о базаре

1 Фестиваль мог носить название "Новая Европа". Но свою роль сыграл случай: идею обсуждали рядом с рестораном "Славянский базар". Так и появилось название, которое не всем поначалу понравилось.

2 Впервые фестиваль "Славянский базар" прошел в июле 1992 года. Его участниками и гостями стали представители 8 стран: ­Беларуси, России, Украины, Грузии, Польши, США, Канады и Австралии. В 2021 году были представлены уже 37 стран.

3 Летний амфитеатр, на котором проходит фестиваль, построили вовсе не для "Славянского базара", а для фестиваля "Польской песни". Изначально он был открытым и только в 2007 году после реконструкции обрел крышу над головой.

4 Фирменной приметой "Славянского базара" почти сразу стали дожди. В 1993 году витебскую публику испытал на прочность небывалый ливень: за несколько часов выпало более двух декадных норм осадков. Самый жаркий день фестиваля был зафиксирован в 1994 году - плюс 32 градуса. В этом году рекорд был побит - плюс 33 градуса.

5 Фестиваль "Славянский базар" имеет свой фирменный знак - василек, фестивальный флаг, фестивальные призы, дипломы и даже свою валюту - васильки. Также имеет свой девиз - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

6 С 1995 года фестиваль проходит под личным патронатом президента Беларуси Александра Лукашенко. В 2001 году президент Беларуси принимал в гостях на "Славянском базаре в Витебске" президента России Владимира Путина и президента Украины Леонида Кучму.

7 С 2003 года неотъемлемой частью фестиваля стал День Союзного государства. В этот день проходят официальные мероприятия, культурные встречи и гала-концерты. Вся праздничная программа посвящена единению народов Беларуси и России. Ежегодно на мероприятия фестиваля из союзного бюджета выделяется около 25 млн российских руб­лей.

8 В 2005 году президентом Беларуси Александром Лукашенко была учреждена специальная награда "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В 2009 году состоялось открытие Аллеи лауреатов, удостоенных специальной награды президента. В 2016 году аллею преобразовали в Площадь звезд. Первая звезда была заложена композитору Андрею Петрову. В этом году звезду получил Николай Басков.

9 В 2015 году на "Славянском базаре" появился уличный фестиваль "На семи ветрах". Артисты из Беларуси, России, Украины и Франции представили зрителям перформансы и спектакли под открытым ­небом.

10 По решению Международной федерации организаторов фестивалей в 2000 и 2004 годах "Славянский базар в Витебске" был признан "Фестивалем года" за безупречное качество организации, профессионализм и мастерство исполнителей, популяризацию высоких гуманистических идей на ­международной арене.