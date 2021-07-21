Новая картина Алексея Германа-мл. "Дело" была включена в престижную программу Канн "Особый взгляд".

"Дело" - это поэтическая повесть про внутреннюю борьбу человека, его потери, несправедливость и поиск пути к себе. Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс"

Фильмы этого режиссера уже пять раз участвовали в Венецианском кинофестивале, дважды в Берлинале. То есть он уже вошел в число тех отечественных режиссеров, которые были среди конкурсантов всех трех самых знаковых мировых кинофестивалей. Мы поговорили об особом взгляде Алексея на российскую действительность.

История Давида Охаладзе, вступившего в неравную борьбу с мэром-коррупционером и в итоге по ложному обвинению оказавшегося под домашним арестом, заставляет задуматься: у вашего героя есть реальный прототип?

Алексей Герман: Идея фильма появилась лет шесть назад. Ни к кому конкретно эта история отношения не имеет. Я довольно много ездил по России и нередко попадал в города, которыми никто не занимается. Причем это достаточно большие города, где живет по 200, 300 тысяч человек. Помню, к нам подходили люди и жаловались на различные местные беды. Тогда я подумал: а как там живет интеллигенция, которая воспитана на хорошей советской литературе, на наследии русской культуры? Как она реагирует на социальную несправедливость? В итоге возникла история преподавателя провинциального вуза, который борется за, как ему кажется, лучшее будущее.

Вы регулярно присутствуете на встречах президента страны с деятелями культуры. Так или иначе это говорит скорее о вашей лояльности к власти. Но почему герой вашего фильма не может победить Голиафа, "систему"?

Алексей Герман: Мы просто хотели, с одной стороны, не полируя действительность, а с другой - никого не пугая, не шокируя, поговорить на тему "распятости" нашей страны. Распятости - по мироощущениям. О том, что невозможен разговор на языке ультиматумов. Как показывает история, это приводит к социальному взрыву с огромным количеством крови. А еще одной революции мы не переживем - страна распадется. Общество должно иметь право на обратную связь с государством, на критику чиновничества. Иначе рискуем повторить судьбу Советского Союза, который из-за отсутствия обратной связи и обрушился: госпропаганда рисовала одну картину мира, народ видел другую.

Алексей Герман: Мой фильм - это приглашение к диалогу, а не к поиску врагов. Фото: Сергей Куксин

Русская культура три последних столетия играла огромную роль еще и потому, что она не могла не говорить о несправедливости в обществе. Потому что без этого возникает вопрос: а зачем тогда в принципе нужна русская культура? В этом контексте наш фильм - ее прямой наследник. Другое дело, что культура, искусство не должны являться инструментом ничьих манипуляций в достижении политических целей. И "Дело" - приглашение к диалогу, а не к поиску врагов.

Мне показалось, что "Дело" - элегичная картина.

Алексей Герман: Хотелось сделать чистую поэтическую повесть про внутреннюю борьбу человека в определенных обстоятельствах, про его потери, про несправедливость и путь к себе.

При явной симпатии к Давиду вы не рядите его в "белые одежды".

Алексей Герман: В этой картине фактически нет антигероев, кроме мэра, которого мы видим на телеэкране 5 секунд. В этом и смысл - у каждого есть своя правда. И у борющегося за справедливость преподавателя, и у его антагониста, следователя, который пытается уговорить своего подследственного признать вину. Я понимаю, что "Дело" активно не понравится и демократам, и патриотам. Одним не понравится, что человек, который борется с мэром, - не идеал. Другим покажется очернительством власти сама эта история. А Давид, конечно, не идеален. Он сложный. Моментами инфантильный. Настолько сконцентрирован на себе, что не заметил проблем своей дочери. При этом он замечательный преподаватель, который любит и болеет за своих студентов. И совершенно очевидно - бессребреник.

Кому-то ваша картина может показаться слишком простой...

Алексей Герман: Это потому, что "Дело" - в том числе и про корневые русские вопросы. Может ли у нас народ взять на себя ответственность за свою судьбу? Где пределы распущенности чиновников? Где грань между революцией и распадом и совершенствованием общества путем открытого нормального диалога? Фильм не дает ответы, но ставит вопросы. И я даже не знаю, сможем ли мы когда-нибудь на них ответить и их разрешить. Но очевидно: никто кроме нас самих не преодолеет раскол внутри нас и между нами.

"Дело" - это поэтическая повесть про внутреннюю борьбу человека, его потери, несправедливость и поиск пути к себе.