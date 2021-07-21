Новости

Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса 04:33
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода 03:47
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2" 02:56
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 20.07.2021
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20.07.2021
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 03:25
Рубрика: Культура

Режиссер Алексей Герман-мл. представил свой фильм "Дело" зрителям в Каннах

Текст: Елена Боброва
Российская газета - Неделя № 163(8514)
Новая картина Алексея Германа-мл. "Дело" была включена в престижную программу Канн "Особый взгляд".
"Дело" - это поэтическая повесть про внутреннюю борьбу человека, его потери, несправедливость и поиск пути к себе. Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс" "Дело" - это поэтическая повесть про внутреннюю борьбу человека, его потери, несправедливость и поиск пути к себе. Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс"
"Дело" - это поэтическая повесть про внутреннюю борьбу человека, его потери, несправедливость и поиск пути к себе. Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс"

Фильмы этого режиссера уже пять раз участвовали в Венецианском кинофестивале, дважды в Берлинале. То есть он уже вошел в число тех отечественных режиссеров, которые были среди конкурсантов всех трех самых знаковых мировых кинофестивалей. Мы поговорили об особом взгляде Алексея на российскую действительность.

Фото: kinopoisk.ru
Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы"

История Давида Охаладзе, вступившего в неравную борьбу с мэром-коррупционером и в итоге по ложному обвинению оказавшегося под домашним арестом, заставляет задуматься: у вашего героя есть реальный прототип?

Алексей Герман: Идея фильма появилась лет шесть назад. Ни к кому конкретно эта история отношения не имеет. Я довольно много ездил по России и нередко попадал в города, которыми никто не занимается. Причем это достаточно большие города, где живет по 200, 300 тысяч человек. Помню, к нам подходили люди и жаловались на различные местные беды. Тогда я подумал: а как там живет интеллигенция, которая воспитана на хорошей советской литературе, на наследии русской культуры? Как она реагирует на социальную несправедливость? В итоге возникла история преподавателя провинциального вуза, который борется за, как ему кажется, лучшее будущее.

Вы регулярно присутствуете на встречах президента страны с деятелями культуры. Так или иначе это говорит скорее о вашей лояльности к власти. Но почему герой вашего фильма не может победить Голиафа, "систему"?

Алексей Герман: Мы просто хотели, с одной стороны, не полируя действительность, а с другой - никого не пугая, не шокируя, поговорить на тему "распятости" нашей страны. Распятости - по мироощущениям. О том, что невозможен разговор на языке ультиматумов. Как показывает история, это приводит к социальному взрыву с огромным количеством крови. А еще одной революции мы не переживем - страна распадется. Общество должно иметь право на обратную связь с государством, на критику чиновничества. Иначе рискуем повторить судьбу Советского Союза, который из-за отсутствия обратной связи и обрушился: госпропаганда рисовала одну картину мира, народ видел другую.

Алексей Герман: Мой фильм - это приглашение к диалогу, а не к поиску врагов. Фото: Сергей Куксин

Русская культура три последних столетия играла огромную роль еще и потому, что она не могла не говорить о несправедливости в обществе. Потому что без этого возникает вопрос: а зачем тогда в принципе нужна русская культура? В этом контексте наш фильм - ее прямой наследник. Другое дело, что культура, искусство не должны являться инструментом ничьих манипуляций в достижении политических целей. И "Дело" - приглашение к диалогу, а не к поиску врагов.

Мне показалось, что "Дело" - элегичная картина.

Алексей Герман: Хотелось сделать чистую поэтическую повесть про внутреннюю борьбу человека в определенных обстоятельствах, про его потери, про несправедливость и путь к себе.

При явной симпатии к Давиду вы не рядите его в "белые одежды".

Фото: AFP
Каннский фестиваль: можно говорить о серьезном успехе российского кино

Алексей Герман: В этой картине фактически нет антигероев, кроме мэра, которого мы видим на телеэкране 5 секунд. В этом и смысл - у каждого есть своя правда. И у борющегося за справедливость преподавателя, и у его антагониста, следователя, который пытается уговорить своего подследственного признать вину. Я понимаю, что "Дело" активно не понравится и демократам, и патриотам. Одним не понравится, что человек, который борется с мэром, - не идеал. Другим покажется очернительством власти сама эта история. А Давид, конечно, не идеален. Он сложный. Моментами инфантильный. Настолько сконцентрирован на себе, что не заметил проблем своей дочери. При этом он замечательный преподаватель, который любит и болеет за своих студентов. И совершенно очевидно - бессребреник.

Кому-то ваша картина может показаться слишком простой...

Алексей Герман: Это потому, что "Дело" - в том числе и про корневые русские вопросы. Может ли у нас народ взять на себя ответственность за свою судьбу? Где пределы распущенности чиновников? Где грань между революцией и распадом и совершенствованием общества путем открытого нормального диалога? Фильм не дает ответы, но ставит вопросы. И я даже не знаю, сможем ли мы когда-нибудь на них ответить и их разрешить. Но очевидно: никто кроме нас самих не преодолеет раскол внутри нас и между нами.

"Дело" - это поэтическая повесть про внутреннюю борьбу человека, его потери, несправедливость и поиск пути к себе.

Культура Кино и ТВ Наше кино 74-й Каннский кинофестиваль

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2"
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом
Почему Александра Сергеевича читают от Сиэтла до Сингапура
Как живут герои фильма про почтальона Тряпицына