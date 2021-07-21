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21.07.2021 02:45
Рубрика: Общество

Суд рассказал, как назначать алименты человеку, который скрывает доход

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 163(8514)
Первый кассационный суд общей юрисдикции в своем обзоре судебной практики пояснил: если алиментщик скрывает свой доход, размер алиментов назначается исходя из средней зарплаты по стране.

Как правило, такой вопрос возникает, когда сумма алиментов рассчитывается задним числом. Например, в деле, которое привел в своем обзоре кассационный суд, мужчине судебные приставы начислили алименты на двоих детей за период с 24 октября 2016 года по 31 мая 2019 года.

Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат

Между тем мать детей посчитала, что приставы были обязаны взять за основу среднюю зарплату на месяцы, когда производились расчеты, то есть сентябрь 2019 года. Между тем пристав взял данные Росстата за прошлые годы.

Понятно, что зарплата растет, и женщине было бы интересней получить гораздо больше денег на их общих детей. Однако кассационный суд пояснил, что математика пристава была более правильной.

"В рамках исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов судебному приставу-исполнителю необходимо производить расчет задолженности по алиментам с периодичностью не реже одного раза в квартал и оформлять соответствующим постановлением", - говорится в обзоре.

При этом приставу надо регулярно обновлять данные по средней зарплате и исходя из новых цифр определять сумму долга. Так что, если бы он произвел расчеты, скажем, еще в 2016-м, это не значит, что назначенная сумма так бы и осталась неизменной до сих пор. Нет: алименты должны расти вслед за зарплатами.

56,6 тысячи рублей составляет средняя зарплата по России. По данным Росстата за апрель 2021 года

Еще одно интересное разъяснение из того же обзора: солдаты срочной службы должны платить алименты из своего денежного довольствия. Сегодня оклад рядового, проходящего службу по призыву, составляет порядка двух тысяч рублей. Исходя из этой суммы и надо назначать алименты.

Данный вопрос важен не только для тех, кто служит сейчас. В том случае, когда алименты рассчитываются, что называется, задним числом, судебному приставу приходится заниматься вычислениями, сколько человек зарабатывал раньше, какую сумму могли бы получить его дети, если бы он исправно присылал переводы.

В качестве примера Первый кассационный суд общей юрисдикции использовал дело некоего гражданина Г. Его сыну сейчас 15 лет. По решению суда мужчина должен отдавать мальчику четверть своих доходов. В 2009 году, когда сыну было только три года, отца призвали на год в армию. Алиментов ребенок тогда не дождался.

Фото: Photoxpress
Отцы-россияне обязаны платить алименты своим детям за границей

В наши дни с мужчины начали взыскивать долги прежних лет, и встал вопрос: а сколько именно должен заплатить отец? Судебный пристав рассчитал долг мужчины за год военной службы исходя из средней зарплаты. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции признал такое решение неправильным. Солдаты срочной службы получают оклады - соответственно, долю надо брать именно от тех сумм, что им выписывают в полковой финчасти. Гражданин Г. получал 400 рублей, столько платили солдатам срочной службы в то время. Соответственно, размер алиментов составлял 100 рублей в месяц. Да, это небольшая сумма. И то, что она должна быть проиндексирована с учетом инфляции, вряд ли сильно улучшит положение. Однако тут важен сам принцип: солдатам срочной службы нельзя повышать размеры алиментов и взыскивать их задним числом. Если молодого отца-алиментщика отправят в армию, за ним должен полететь исполнительный лист, и командиры будут удерживать из его оклада необходимую сумму на ребенка.

Общество Семья и дети Разводы и алименты

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