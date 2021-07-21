Концерт Дня Союзного государства стал блестящим украшением "Славянского базара в Витебске"

Церемония награждения творческих коллективов и артистов России и Беларуси за многолетний вклад в организацию и проведение Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", укрепление белорусско-российских культурных связей - традиционная и неотъемлемая часть этого популярного на фестивале концерта. На юбилейном форуме Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев вручил дипломы Постоянного Комитета Союзного государства заслуженному коллективу - Президентскому оркестру Беларуси, генеральному директору Государственного центрального музея современной истории России Ирине Великановой, заместителю генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольге Шлягер, заслуженной артистке России Диане Гурцкая, главному звукорежиссеру центра культуры "Витебск" Руслану Стабровскому, народной артистке России Ларисе Долиной, заслуженному коллективу Республики Беларусь ансамблю танца, музыки и песни "Белые росы", руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" народному артисту СССР Юрию Башмету. Из-за плотного рабочего графика музыкант не смог прибыть на фест, но прислал видеоприветствие со словами признательности и любви к "Славянскому базару".

Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что нынешний концерт, как и проекты прошлых лет, оставит в сердцах и душах зрителей самые теплые воспоминания, ведь в его основе лежат объединяющие союзные страны духовные, культурные и исторические ценности:

- Темп работы подготовки этого праздника был такой же жаркий, как погода юбилейного форума. Мы хотим, чтобы россияне и белорусы, наши друзья, видели, как мы становимся более близкими друг другу, как сохраняем традиции, находим новое в наших отношениях, искренне и недежурно вспоминаем Великую Отечественную войну, единую для советского народа, нас с вами, Победу. Долг и обязательство перед старшим поколением неизбывны.

Как всегда, в этот вечер зал был полон. Как всегда, рады встрече артисты и зрители, каждым взглядом обменивавшиеся мощным зарядом признательности и любви друг к другу. Как всегда, с безупречным вкусом организаторы сформировали программу концерта. На юбилейном форуме он назывался "Душа народа - песня". И это название как нельзя более точно отразило суть развернувшегося на сцене завораживающего действа. Душевно, даря незабываемые эмоции зрителям, выступили народный хор Беларуси имени Г.И. Цитовича, русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, хор Сретенского монастыря, мужской хор "Всехсвятский". Громкими незатухающими овациями были встречены признанные творческие деятели Беларуси и России - Лариса Долина, Ирина Апексимова, Анастасия Гладилина, Сергей Волчков, Диана Гурцкая, Александр Олешко, Алена Ланская, Глеб Матвейчук и Ирина Ващенко, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры" и другие артисты.

Васильковая магия дружбы народов вернется на витебскую сцену "Славянского базара" в следующем году. И все, кто хоть раз попадал под ее обаяние, обязательно вновь будут спешить на эту встречу, каждый раз полную самых искренних, проникновенных эмоций, уверен директор дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий:

- Концерт Дня Союзного государства стал блестящим украшением фестиваля. Он вобрал в себя целый культурный пласт. Это подарок, за который мы говорим спасибо Союзному государству, Республике Беларусь и Российской Федерации! На одной сцене выступили носители истинной культуры. Именно это и привлекает на него зрителей. Уверен, так будет и впредь!