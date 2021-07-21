Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по "Северному потоку -2"

Новости

Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 22:17
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 22:07
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21:34
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21:26
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21:24
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 20:58
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:36
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 20:17
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 20:13
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 20:10
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 19:58
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 19:57
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 19:45
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 19:40
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 19:39
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 19:23
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 19:18
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 19:12
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 18:48
Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря 18:48
Путин: ФАС должна активнее мониторить ситуацию в торговых сетях 18:38
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен составить 80% к ноябрю 18:30
Капелло, Адвокат и Раньери хотели возглавить сборную России 18:30
Дефицита гречки в России нет 18:22
Патриарх Кирилл призвал не превращать храмы только в памятники архитектуры 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 21:31
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по "Северному потоку -2"

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Появились детали германо-американских договорённостей по Северному потоку - 2. И вот что можно сказать навскидку:
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Первое. Эта договорённость - не о блокировке проекта, а об условиях эксплуатации трубопровода. Что и требовалось доказать.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: "Северный поток-2" понизит интерес России к Украине

Второе. Договорённость выглядит как сделка, навязанная более сильным партнером (США) более слабому (Германия). Но только выглядит. На самом деле именно Германия не дрогнула и защитила свои интересы в проекте. И то, что Германия пошла на такую неочевидную сделку с США, подтверждает ее заинтересованность в самом проекте, даже ценой определенных уступок в части собственного суверенитета.

Третье. Если США и Германия будут содействовать модернизации изношенной и устаревшей газотранспортной системы Украины, это тоже неплохо, Россия от этого только выиграет.

Четвёртое. Но если Украина продолжит шантажировать США, а США - Германию, из всего разговора на темы поставок российского газа в Европу окончательно уйдёт экономика и останется только политика. Чего никогда не хотели ни Россия, ни Германия. Выбирать придётся теперь американцам - уступать такому шантажу Киева (а он скорее всего последует) или же оставаться на стороне нормальной рыночной экономики. Когда любой маршрут определяется экономической целесообразностью и технологическими преимуществами (недостатками), а не политикой.

И, наконец, пятое. Важный вопрос - опять в трактовках: что считать энергооружием и агрессией России? Зачем это России, если ее выгода от потоков и транзита намного больше некоего вреда Украине, который ничего не даст? А вот главное поражение Украины впереди - не просто в запуске проекта, который обещали сорвать, но в том, что никакой агрессии не последует. Будем исходить из того, что Украина лишится важного козыря для шантажа, и что это рано или поздно поймут в США, как уже, судя по всему, поняли в Германии.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Европа Германия Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2" Политики в блогах

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии