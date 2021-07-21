Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по "Северному потоку -2"

Появились детали германо-американских договорённостей по Северному потоку - 2. И вот что можно сказать навскидку:

Первое. Эта договорённость - не о блокировке проекта, а об условиях эксплуатации трубопровода. Что и требовалось доказать.

Второе. Договорённость выглядит как сделка, навязанная более сильным партнером (США) более слабому (Германия). Но только выглядит. На самом деле именно Германия не дрогнула и защитила свои интересы в проекте. И то, что Германия пошла на такую неочевидную сделку с США, подтверждает ее заинтересованность в самом проекте, даже ценой определенных уступок в части собственного суверенитета.

Третье. Если США и Германия будут содействовать модернизации изношенной и устаревшей газотранспортной системы Украины, это тоже неплохо, Россия от этого только выиграет.

Четвёртое. Но если Украина продолжит шантажировать США, а США - Германию, из всего разговора на темы поставок российского газа в Европу окончательно уйдёт экономика и останется только политика. Чего никогда не хотели ни Россия, ни Германия. Выбирать придётся теперь американцам - уступать такому шантажу Киева (а он скорее всего последует) или же оставаться на стороне нормальной рыночной экономики. Когда любой маршрут определяется экономической целесообразностью и технологическими преимуществами (недостатками), а не политикой.

И, наконец, пятое. Важный вопрос - опять в трактовках: что считать энергооружием и агрессией России? Зачем это России, если ее выгода от потоков и транзита намного больше некоего вреда Украине, который ничего не даст? А вот главное поражение Украины впереди - не просто в запуске проекта, который обещали сорвать, но в том, что никакой агрессии не последует. Будем исходить из того, что Украина лишится важного козыря для шантажа, и что это рано или поздно поймут в США, как уже, судя по всему, поняли в Германии.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook