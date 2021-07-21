Кремль еще не ознакомился с письмом юного австрийца к Путину

В Кремле еще не видели письмо юного австрийца, попросившего президента РФ Владимира Путина не терять веру в Европу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Свое письмо 10-летний австриец Маттиас Брандштеттер ранее передал через российского посла. В своем обращении он заверил, что в Европе многие по-доброму настроены к России. "Пожалуйста, не теряйте веру в Европу", - попросил мальчик.

Журналисты спросили, собирается ли российский лидер ответить мальчику.

С содержанием этого обращения в Кремле пока не ознакомились, сказал Песков, отвечая на вопрос российских информагентств.