Кремль не будет усиливать безопасность после сообщений о слежке за Макроном

В Кремле не видят необходимости принимать дополнительные меры в связи с информацией о слежке за политиками ряда государств посредством программного обеспечения Pegasus. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Le Monde сообщила, что мобильный телефон президента Франции Эмманюэля Макрона мог подвергаться слежке посредством данного программного обеспечения. В целом же, согласно появившейся информации, от шпионского ПО могли пострадать смартфоны примерно 50 тыс. человек, среди которых представители бизнеса и политики разных стран мира.

Отвечая на вопрос журналистов на эту тему, Песков заявил, что глава государства, премьер-министр, администрация президента и другие ведомства, используют систему спецсвязи, которая надежно защищена.

"Регулярно предпринимаются меры безопасности, в дополнительных мерах необходимости нет", - подчеркнул он.