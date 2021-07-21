Летний урок Иосифа Райхельгауза из "Школы современной пьесы"

Худрук московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз два раза был исключен из театральных вузов за "профнепригодность". Сегодня он профессор ГИТИСа, ни одна его постановка не проходит незамеченной со стороны зрителей и критики. Чем он удивит в новом сезоне? "РГ" отправилась на урок к Иосифу Райхельгаузу.

Ваш театр стоит особняком от других столичных театров. Вам это важно - отличаться от других?

Иосиф Райхельгауз: "Школа современной пьесы" - это не просто название, это наша идеология. У нас идут только мировые премьеры. Если ставим пьесу - это означает, что до нас ее никто еще не ставил. Либо это автор, которого никто не знает. Либо наши современные "классики", такие как Гришковец, Акунин, Улицкая, Остер... Но условие одно: пьеса должна быть нигде никогда не поставленной.

А как же "Шинель/Пальто" или трилогия "Чайки"?

Иосиф Райхельгауз: Иногда, раз в два-три сезона, я устраиваю такую отдушину для артистов, беру Чехова, Гоголя, Грибоедова, Сервантеса... Как правило, приглашаю хорошего поэта, например Вадима Жука, Дмитрия Сухарева, и замечательного композитора. В "Шинели…" это был Максим Дунаевский, во многих других спектаклях - Сергей Никитин. И все эти спектакли - музыкальные, я ставлю их сам.

Следующий сезон вы откроете "Бешеным хворостом". Почему именно этим спектаклем?

Иосиф Райхельгауз: К нам на драматургический конкурс "Действующие лица", который мы проводим уже 17 лет, пришла пьеса. Я прочитал отрывок и подумал: "Какой замечательный диалог!". Стал читать, и пьеса показалась мне сверхсовременной. Чем-то напомнила известный фильм Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна", только вывернутый наизнанку. Там школьники взяли в заложники учительницу, а тут директор и завуч троллят ученика. Дал почитать своим любимым актрисам Татьяне Васильевой, Татьяне Веденеевой, Валерии Ланской и двум моим ученицам, молодым артисткам Татьяне Цирениной и Джульетте Геринг. Все сказали: да, жесткая, резкая, но какая узнаваемая ситуация в пьесе описана!

Вы взяли в репертуар следующего сезона чеховскую "Степь" - она же такая несценическая?

Иосиф Райхельгауз: У нас спектакль называется "Степь Чехова". Он сложился из творческого задания моего курса в ГИТИСе - поставить по отрывку из этой повести. На экзамене кафедры были Сергей Женовач, Юрий Бутусов, Евгений Каменькович, Дмитрий Крымов - выдающиеся наши режиссеры, посмотрели "Степь" и высоко ее оценили. Тогда я предложил режиссеру-педагогу Александру Цою собрать эти студенческие работы в одну и попробовать сделать из них спектакль.

"Школа современной пьесы" - это не просто название, это наша идеология

Что для вас главное в пьесе?

Иосиф Райхельгауз: Раньше было как? Драматург писал свое произведение, и книжечка с ним стояла на полке, актеры озвучивали его со всеми ремарками. Профессии "режиссер", по сути, не было. Драматургия нашего великого Чехова востребовала режиссера. Режиссер стал автором спектакля, а пьеса - всего лишь его компонентом. Пьесу должен выбирать автор спектакля. Если эта тема у режиссера болит, если он хочет ее понять, исследовать… А зритель зачем приходит? Чтобы что-то про эту жизнь понять.

А какой он, идеальный зритель вашего театра?

Иосиф Райхельгауз: Идеальный зритель - это я. Не случайно режиссерское место всегда устроено в самом удобном месте зала. Я для себя организую зрелище. Я думаю, что те, кто сядет на мое и другие места, будут о том же думать и то же чувствовать. И еще у меня всегда есть такое ощущение, что справа от меня сидят мои дочери, а слева - мои родители. Мне не должно быть стыдно перед ними. Не случайно сегодня такой интерес к творчеству Дмитрия Крымова. Он у нас в этом сезоне выпустил замечательный спектакль "Все тут". В следующем будет еще его спектакль. Он опять будет связан с некой семейной историей… Еще одна работа следующего сезона - "Нос. Гоголь. Сон". Это работа художника спектакля "Все тут", "Фаина. Эшелон"… Я ее очень хорошо знаю, потому что это моя старшая дочь - Маша Трегубова. Думаю, ее режиссерский дебют тоже будет интересным. Интереснейший режиссер Марат Гацалов - мой ученик, будет ставить у нас рассказ известного юриста Михаила Барщевского. Я уже не первый год веду переговоры с великим режиссером современности Анатолием Васильевым - моим товарищем, однокурсником. Наконец он дал согласие на постановку в нашем театре.

То есть ваших зрителей ждет яркий сезон?

Иосиф Райхельгауз: У нас каждый сезон яркий. Скоро у меня выйдет учебное пособие "Во всем виноват режиссер". Два тома, около 500 страниц. Посвящаю его Борису Зону, одному из последних учеников Станиславского, воспитавшему выдающихся деятелей русского театра и отчислившему меня с первого курса с формулировкой "за профессиональную непригодность". Я эту книгу писал лет 20, а собирал всю жизнь. И безмерно благодарен Зону, что он меня тогда отчислил. Сейчас понимаю: правильно сделал.