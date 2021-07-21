Английский Ливерпуль лишен статуса всемирного наследия ЮНЕСКО после того, как комитет ООН обнаружил, что строительство новых объектов угрожают охраняемой на международном уровне набережной города.

Решение было принято комитетом ЮНЕСКО после тайного голосования на встрече в Китае. Объявляя решение, председатель комитета сказал, что было подано 20 голосов: 13 за исключение города из списка, пять голосов против предложения и два бюллетеня признаны недействительными.

Город был удостоен столь желанного титула в 2004 году в знак признания его исторического и архитектурного значения в статусе объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, объединяющего такие места, как Тадж-Махал, пирамиды Египта и Кентерберийский собор. ООН отдала должное истории Ливерпуля, как крупного торгового центра во времена Британской империи и поощрила его архитектурные достопримечательности, сообщает ООН.

Это решение глава города назвал "непонятным". Мэр Ливерпуля Стив Ротерам сказал, что оно является "шагом назад, который не отражает реальности того, что происходит на местах". "Такие места, как Ливерпуль, не должны сталкиваться с двойным выбором между сохранением статуса наследия или возрождением заброшенных сообществ и богатством рабочих мест и возможностей, которые с этим связаны", - сказал он. "Наш объект всемирного наследия никогда не был в лучшем состоянии, ведь мы вложили сотни миллионов фунтов стерлингов в улучшение десятков внесенных в список зданий и в общественное пространство", - сказала сити-менеджер Ливерпуля Джоан Андерсон.

ЮНЕСКО заявила, что некоторые решения городских властей, в том числе запланированное властями строительство нового стадиона футбольного клуба "Эвертон", привели к "серьезному ухудшению состояния" исторического места. "Эвертон" получил разрешение на строительство спортивного объекта за 500 миллионов фунтов стерлингов.

Ливерпуль становится лишь третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия с момента создания списка в 1978 году, два других - это Оманский заповедник арабского орикса, лишенный статуса в 2007 году, и Дрезденская долина Эльбы в Германии в 2009 году.

Лидер ливерпульских либеральных демократов Ричард Кемп сказал, что это "день позора" для города, добавив, что это событие "без сомнения повлияет на наш туризм и внутренние инвестиции".