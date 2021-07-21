Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси

США и их союзники в Европе, в том числе Германия, причастны к организации провокаций против Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Sky News Arabia", фрагмент опубликовало агентство БЕЛТА.

"За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители… Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны", - сказал Лукашенко, имея в виду раскрытую весной попытку организации переворота в Беларуси и покушения на него.

Президент также заявил, что странами, из которых осуществляется исполнение "этих мероприятий", являются Литва, отчасти Латвия, Польша и Украина. Причастна к руководству этими процессами и Германия.

"С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека - это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет", - заявил Лукашенко.

Аналогичная ситуация, по его словам, с передачей Литве и Польше фактов о готовящихся беглыми белорусами, экстремистами и террористами провокаций против Беларуси.