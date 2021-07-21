МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5%

Инфляция в России в годовом выражении на 19 июля замедлилась до 6,5%. Об этом говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"В годовом выражении инфляция продолжила замедляться (6,5% г/г на 19 июля после 6,56% г/г на 12 июля). Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг", - говорится в документе.

В нем отмечается, что динамика цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции в целом сохраняется стабильной. В секторе непродовольственных товаров инфляция замедляется вторую неделю подряд.

Потребительская инфляция, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 13 по 19 июля составила -0,01% (неделей ранее +0,06%).