Раскрыта тайна происхождения металла из гробницы фараона Псусеннеса I

Израильские египтологи представили инновационное исследование, доказывающее, что во времена царей Давида и Соломона между Левантом и Египтом существовали налаженные торговые связи, а фараоны активно импортировали медь.

Как сообщает The Jerusalem Post, новый свет на историю взаимоотношений древних государств пролили доктор Ширли Бен-Дор Эвиан, куратор Израильского музея египетской археологии, и профессор Эрезом Бен-Йосефом из Тель-Авивского университета, руководитель раскопок в Тимне.

В этом местечке располагались древние медные рудники, которые некоторые археологи считают знаменитыми "копями царя Соломона". Достоверно это не доказано, однако новое исследование частично подтверждает данную гипотезу.

Авторы работы сконцентрировали свое внимание на третьем промежуточном периоде (1070-664 гг. до н.э.), когда Египет был разобщен и не был таким же могущественным государством, как раньше.

Несмотря на упадок, в элитных гробницах того периода не раз находили артефакты, изготовленные из очень ценных материалов, включая бронзу. Этот парадокс многие годы ставит ученых в тупик - откуда могли взяться такие ценности, если египтяне того времени были настолько бедны, что столетиями изготавливали свои артефакты из примитивной керамики, дерева и стекла?

"В третий промежуточный период бронза внезапно стала очень популярным материалом, в том числе для изготовления ушебти - погребальных фигурок, - говорит Бен-Дор Эвиан. - На протяжении десятилетий преобладание бронзовых предметов представляло собой археологическую загадку, потому что нам неизвестно ни одно место добычи полезных ископаемых в Египте того времени".

Чтобы найти ответ на этот вопрос, ученые изучили четыре 3000-летних бронзовых статуэтки, которые были найдены в некрополе Таниса, одной из древних столиц Египта. Они были извлечены из гробницы фараона Псусеннеса I, его жены и главнокомандующего его армии. Все они - хорошо известные исторические личности второй половины XI века до нашей эры.

Проведенный химический анализ показал: медь, которая была использована для изготовления бронзы, из которой в свою очередь были отлиты элитные ушебти, добыли в Тимне.

Это означает, что фараоны Египта активно импортировали ценные материалы даже в период упадка. Следовательно, Египет поддерживал обширные торговые связи с государствами Леванта, о чем до сих пор можно было судить только по косвенным фактам.

Одновременно встает и вопрос об истории Тимны. Есть мнение, что это местечко было частью библейского царства Эдом, но также считается, что местные копи косвенно могли контролировать легендарные цари Иерусалима - Давид и Соломон. Так, один из библейских текстов повествует о том, как Давид завоевал Эдом. В тот период времени бронза сама по себе имела большую ценность, но в Египте она ценилась еще больше.

"В Древнем Египте от всех подданных требовалось посвящать какое-то время в течение года принудительным работам на благо царства, - поясняет Бен-Дор Эвиан. - Только представители элиты получали от фараона особое освобождение от таких работ. Однако существовали опасения, что аналогичное освобождение не будет предоставлено элите в загробной жизни. Поэтому представителей высшего класса хоронили с бронзовыми ушебти, которые, как полагали египтяне, в загробном мире будут их слугами и работать от их имени".

Египтолог также отметил, что иногда количество ушебти в гробницах исчисляется сотнями - по одной на каждый день года. Плюс некоторые специальные фигурки, которые изображали надзирателей.

"Теперь мы видим, что Египет продолжал влиять на регион Леванта, что проявляется, например, в иконографии этого района, в том числе на некоторых печатях, использовавшихся царем Иудеи, - сказал Бен-Дор Эвиан. - Это можно описать как культурное влияние. И мы знаем, что торговля могла быть самым мощным его источником".