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21.07.2021 16:17
Рубрика: Культура

В США найден окаменелый микрозавр величиной с палец

Текст: Денис Передельский
Фото: Arjan Mann, Ami S. Calthorpe and Hillary C. Maddin, Royal Society Open Science Фото: Arjan Mann, Ami S. Calthorpe and Hillary C. Maddin, Royal Society Open Science
Фото: Arjan Mann, Ami S. Calthorpe and Hillary C. Maddin, Royal Society Open Science

В США палеонтологи обнаружили окаменелость размером с палец, которая оказалась останками микрозавра, обитавшего в этом регионе приблизительно 308 миллионов лет назад.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что найденное учеными окаменелое существо может представлять собой одного из древнейших предшественников современных рептилий.

Останки возрастом около 308 миллионов лет были обнаружены в заболоченной местности в центре США. Учитывая крошечные размеры, специалисты идентифицировали это существо в качестве представителя группы микрозавров. Это были маленькие и похожие на ящериц животные, которые бродили по Земле более четверти миллиарда лет назад - задолго до того, как появились динозавры.

Новый вид получил название Joermungandr bolti. Интересно, что ученые назвали его так в честь гигантского морского змея из скандинавской мифологии, с которым сражался Тор.

Joermungandr bolti имел змееподобное тело длиной около пяти сантиметров. У него было четыре коротких, но толстых и мощных лапы. К удивлению и радости исследователей, сохранилась даже окаменелая чешуя, что встречается в окаменелостях крайне редко. По ней уже удалось установить определенные особенности этого микрозавра.

"Это животное действительно было похоже на рептилию, - говорит соавтор исследования Арджан Манн, научный сотрудник Смитсоновского института. - Но если современные земноводные мягкие и скользкие, то это существо не было таким".

По словам эксперта, микрозавры жили в каменноугольный период, когда появились первые предки современных млекопитающих и рептилий, называемые амниотами. До сих пор микрозавров классифицировали как амфибии. Но открытие нового вида и анализ сохранившейся чешуи позволят пересмотреть эту классификацию.

Фото: АНО "Археологическое исследование Сибири"
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"Микрозавры в последнее время стали играть очень важную роль в понимании происхождения амниот, - говорит Манн. - Многие из микрозавров считаются предками земноводных или рептилий. Но большинство деталей этого эволюционного перехода нам все еще не очень хорошо известны".

Эксперт допускает, что Joermungandr bolti мог быть ранним предком или другим дальним родственником рептилий. При этом ученые установили, что это существо, вероятно, обладало способностью рыть землю. Не исключено, что эта способность сыграла гораздо большую роль в происхождении амниот, чем предполагалось до сих пор.

К слову, в своем исследовании палеонтологи использовали высокочувствительный метод визуализации, называемый сканирующей электронной микроскопией (SEM). Это позволило им поближе взглянуть на почти идеально сохранившуюся окаменелость.

В результате был обнаружен своего рода гребенчатый узор, похожий на те, что встречаются на чешуе современных рептилий. Причем в наше время он характерен для рептилий, способных зарываться в землю. О том, что новый вид мог быть норным существом, говорит и его крепкий череп, и удлиненное тело.

"Скорее всего, это был норный хищник, который головой врывался в землю, - считает Манн. - Его конечности, вероятно, были не очень функциональны. Он мог использовать их, чтобы стабилизировать свое положение. Но его основным способом перемещения, скорее всего, было извивание из стороны в сторону, как это делают змеи".

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