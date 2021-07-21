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21.07.2021 18:41
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу

Текст: Владимир Кузьмин
Министерство экономического развития предлагает выдавать гранты малому и среднему бизнесу из отдельных сфер деятельности, чья работа может приостанавливаться из-за вводимых регионами временных ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В зависимости от ситуации на местах это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, иногда бывают транспортные ограничения, и бытовые услуги", - сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента. К МСП приравняют социально ориентированные некоммерческие организации.

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Основанием для грантовой поддержки станет решение региона о введении ограничений в конкретном муниципалитете или их группе, зафиксированное оперативным штабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Практика показывает, что двух недель ограничений достаточно, чтобы переломить ситуацию. "Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет увеличиваться пропорционально вплоть до одного МРОТ на сотрудника", - заявил Решетников.

Для получения финансовой помощи предпринимателям и НКО необходимо обратиться в налоговую инспекцию, и средства будут зачислены не позднее семи рабочих дней с момента подачи заявления.

Владимир Путин предложение поддержал, но призвал правительство и регионы работать в тесной координации. "Чтобы регионы не как захочется вводили эти ограничения, а со смыслом, своевременно информируя об этом правительство, не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки", - заметил он.

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