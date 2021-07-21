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21.07.2021 21:34
Рубрика: Экономика

Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру

Текст: Юлия Акиньшина

Минфин распределил лимиты по инфраструктурным кредитам регионам на 500 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Минфина губернаторам и сообщение по итогам заседания на сайте правительства.

Инфраструктурные бюджетные кредиты увеличат количество рабочих мест

Согласно документу, больше всего получат Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Мордовия стала единственным регионом, который не сможет претендовать на кредит.

Решение о лимитах было одобрено на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию 15 июля, Отмечается, что регионам не гарантируют выделение полной суммы в рамках лимита. Средства выделяются на конкретные проекты, которые пройдут конкурсный отбор и детальную экспертизу.

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