Многодетные семьи могут погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства. 10 июля вступили в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.

Около 10 тысяч семей, получив 450 тысяч рублей, смогли полностью выплатить долг по ипотеке. Фото: Photoxpress

Теперь выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома. Также можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на покупку последней доли в жилом помещении, на оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, кредит может включать оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов.

Как и раньше, воспользоваться выплатой могут заемщики с кредитами на покупку квартиры, дома или участка для индивидуального жилищного строительства.

Закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями был принят Госдумой весной. Отмечалось, что число получателей выплаты вырастет на 10%.

Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года. Выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки положена семьям, в которых с января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие регистрации брака не имеют значения.

Выплаты на общую сумму 83 миллиарда рублей уже получили около 186 тысяч семей. Более 9,6 тысячи из них смогли полностью погасить ипотеку.