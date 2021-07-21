Мошенники начали брать кредиты через госуслуги от имени россиян

Сетевые мошенники взламывают аккаунты российских граждан на портале государственных услуг и берут от их имени кредиты и микрозаймы, пишет РБК со ссылкой на заявления экспертов.

В ближайшем будущем проблема усугубится, предупредили опрошенные изданием специалисты. По словам представителя компании Zecurion Владимира Ульянова, многие люди столкнутся с попытками осуществления различных действий от их лица: получив доступ к учетной записи, преступник, разумеется, захочет монетизировать его.

Он также предположил, что на портале госуслуг должна появиться возможность ограничить область использования аккаунта - чтобы граждане могли сами определять список возможностей.

Первые сообщения о заявках на оформление кредитов и микрозаймов через взломанные учетные записи на портале госуслуг стали появляться в июле этого года. Эксперты советуют установить сложный пароль и использовать двухфакторную аутентификацию с подтверждением входа через SMS-код.