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21.07.2021 14:08
Рубрика: Культура

Мумия "болотного человека" раскрыла свои последние секреты

Текст: Денис Передельский
Фото: А. Mikkelsen, Museum Silkeborg, Antiquity Фото: А. Mikkelsen, Museum Silkeborg, Antiquity
Фото: А. Mikkelsen, Museum Silkeborg, Antiquity

Датские ученые во главе с Ниной Хельт Нильсен из музея Силькеборга провели детальный анализ так называемой мумии "болотного человека", возраст которой составляет около 2400 лет. Исследование помогло определить рацион этого человека и установить, что было его последней в жизни трапезой.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает New Scientist. Ученые в очередной раз провели анализ мумии, найденной в Дании еще в 1950 году. Процесс естественной мумификации происходил в болотных условиях.

Ученые так и прозвали этого мужчину - "болотный человек". Ранее было установлено, что он погиб около 2400 лет назад. Его повесили, а тело затем бросили в болото. Ему было примерно 40 лет, когда он умер. По одной из версий, его могли принести в жертву богам - историкам известна языческая традиция бросать тела жертв в болото, существовавшая во многих странах Европы.

Торфяник настолько хорошо сохранил тело, что ранее оно было изучено детально. И вот теперь раскрыта одна из последних тайн. Ученые изучили содержимое кишечника и толстой кишки мумии, что позволило определить рацион питания "болотного человека". Установлено, что этот древний человек ел простую пищу из вареных злаков и рыбы.

Передовые технологии позволили даже восстановить последнюю трапезу. Исследование показало, что последним завтраком или обедом "болотного человека" была каша, сваренная из смеси ячменя, льна и семян растения, известного под названием бледная персикария. Анализ позволил даже выяснить, что эта каша была приготовлена в глиняном горшочке и слегка пригорела.

Фото: iStock
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Кстати, именно каша из ячменя и льна составляла основу рациона "болотного человека". Очень редко он употреблял в пищу другие растения, всего около 20 их видов. Что касается семян персикарии, то ученые предполагают, что они могли быть использованы в качестве ритуальной добавки в процессе жертвоприношения.

Иногда "болотный человек" питался рыбой, как правило, угрем. А наличие в его организме паразитов указывает на то, что временами этот мужчина ел плохо прожаренное мясо и пил грязную воду. Также подсчитано, что последний обед "болотного человека" содержал приблизительно 1350 килокалорий, что могло бы обеспечить ему половину дневной потребности в пище.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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