"МАКС устремлен в будущее. А будущее - за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, искусственным интеллектом", - заявил Владимир Путин, открывая Международный авиакосмический салон в Жуковском, который собрал свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира.

Из-за ковидных ограничений он не такой объемный, как МАКС-2019, но очень насыщенный. Сенсация в секторе гражданской авиации - среднемагистральный МС-21. Может стать реальным конкурентом зарубежным лайнерам Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Количество пассажиров - до 211, дальность полета - до 6000 км. Двигатель российский ПД-14 производства ОДК-Авиадвигатель и ОДК-Пермские моторы. Путин отметил, что за МС-21 последует региональный Ил-114-300, легкий многоцелевой "Байкал", новейшие вертолеты. Многие из которых экспонируются в Жуковском, включая беспилотный VRT-300.

Что касается Ил-114-300, то он перевозит 52-68 пассажиров на 1400 км, двигатели ТВ7-117СТ-01 производства ОДК-Климов.

"Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, - отметил президент. - От эффективной работы отрасли напрямую зависят транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов".

В экспозиции - ударные беспилотники - "Охотник" от компании "Сухой" и боевой "Иноходец" от компании "Кронштадт", созданный на базе дрона гражданского назначения "Орион".

В качестве вероятного преемника Ан-2 показан многоцелевой легкий самолет "Байкал": на борту до 12 пассажиров, дальность полета до 1500 км, двигатель - их может быть два - отечественный ВК-800 производства ОДК-Климов.

Представлена летающая лаборатория Як-40ЛЛ с первым в мире электрическим двигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. Особенность - два штатных газотурбинных двигателя в хвостовой части фюзеляжа, а в носовой части винтовой электродвигатель.

Впервые можно увидеть модель сверхзвукового пассажирского самолета "Стриж". Предполагаемые характеристики: крейсерская скорость - 1800-1900 км/час, высота полета - выше 15 тысяч метров.

Ну а ожидаемой сенсацией авиасалона стал истребитель под названием Checkmate. Дальность полета - 3 тыс. км, 7400 кг боевой нагрузки, скорость до 2 Маха (т.е. до двух скоростей звука), поддержка работы пилота средствами искусственного интеллекта. Первый полет запланирован на 2023 год.