На DISTANT & DIGITAL спрогнозируют последствия глобальной цифровизации

Новый формат конференции DISTANT & DIGITAL на основе партнерства IP Академии и Skolkovo LegalTech доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв всю палитру современных LegalTech и IP-технологий. В этом году мероприятие состоится 28-29 октября в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) в Москве. На одной площадке встретятся эксперты в сфере креативных индустрий, интеллектуальной собственности, практикующие юристы.

Особенностью предстоящей конференции станет акцент на опыте успешных и самых неожиданных коллабораций, которые порождают новые рынки и высокотехнологичные индустрии.

С этой целью DISTANT & DIGITAL 2021 собирает вместе творцов и юристов, отметил директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин: "Вместе с творческими предпринимателями мы разберемся, как защитить свои креативные проекты, а с юристами обсудим новые горизонты возможностей для развития бизнеса и профессиональных компетенций. Уверен, в формате живого диалога нам удастся не только определить главные тренды цифрового мира, но и наметить пути решения правовых, нормативных и этических проблем, связанных с быстрым совершенствованием устройств и алгоритмов".

Научиться внедрять технологии в юриспруденцию, в предпринимательство и творчество помогут тематические мастер-классы. Юристы с богатой практикой на примере успешных кейсов объяснят, как применять ключевые LegalTech- и IP-инструменты, необходимые для роста бизнеса.

Программа конференции охватит широкий круг вопросов, связанных с глобальными технологическими и экономическими вызовами для государства и креативных индустрий, подчеркнул управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков: "Как восстановить нарушенные интеллектуальные права и бороться с пиратством в цифровой среде? Что такое NFT-токены - хайп или новая экономика? Есть ли правовые границы у творческого высказывания? Как правовое регулирование необходимо Big Data? Какие правовые компетенции важно развивать для освоения космоса? Эти и другие острые темы обсудят более 200 спикеров и экспертов из 20 стран: топ-менеджеры ведущий цифровых компаний, разработчики инновационных и креативных продуктов, ведущие эксперты по интеллектуальной собственности, юристы-практики и представители государственных организаций".

Организаторами DISTANT & DIGITAL 2021 выступят Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторами являются Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и Федерация интеллектуальной собственности.

Официальный партнер - Фонд "Сколково". Партнеры сессий - Европейская юридическая служба, компания "Гарант", патентное бюро "Гардиум". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, компания Digital Science и юридическая фирма Legit. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Информационными партнерами выступают - информационное агентство InterMedia, журналы "Стратегия", "ШОРТРИД", The Lawyer, отраслевые порталы Moviestart, "Берза" "IT Media", "ICT-Online.ru", "ICT2GO.ru".

Справка о конференции

Конференция DISTANT & DIGITAL - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и DISTANT & DIGITAL становились "Сибур", "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, Яндекс, МТС, Thomson Reuters, Росбанк, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская юридическая служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".