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Рубрика: Экономика
21.07.2021 16:36
Текст: Наталия Ячменникова

На МАКС представили новый летающий "внедорожник" для малой авиации

Второй день работы МАКС-2021. Спасительная прохлада, красивая авиатехника, премьеры на земле и в воздухе.

Одна из самых ожидаемых: впервые представлен многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", создающийся на замену легендарному Ан-2. До конца года машина должна совершить свой первый полет. И специалисты единодушны: значение этого взлета переоценить трудно.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Почему? На протяжении многих лет стопорится замена "кукурузника", как когда-то за неприхотливость окрестили Ан-2. Тридцать метров для разбега с колхозного поля - и он летит. Эти самолеты и сегодня поднимаются в небо. Но факт остается фактом: при всех своих преимуществах, такая техника устарела морально. Кроме того, большая часть машин вскоре выработает свой ресурс.

Новый "Байкал" создается по заданию Минпромторга России. Победителем конкурса на его разработку стал Уральский завод гражданской авиации. А созданием самолета занялась компания "Байкал-Инжиниринг".

Главный конструктор Вадим Демин нарасхват. Журналистов интересуют общие данные. Специалисты докапываются до деталей.

По сравнению со своим предшественником, "Байкал" будет обладать меньшими габаритами, большей скоростью, и возможностью дольше летать без дозаправки. При этом, разработчики обещают: надежность и универсальность никуда не денутся.

- Используя современные методы весовой, цифровой оптимизации, мы постарались сделать самолет, который можно эксплуатировать с тех же площадок, что и Ан-2. Но при этом "Байкал" имеет крейсерскую скорость в полтора раза выше: вместо 200 - 300 км в час, - говорит Вадим Юрьевич. - Материалы все отечественные. Портфель заказов формируется. Мы надеемся, что на МАКС подпишем какое-то количество.

К работе новым самолетом активно привлекалась молодежь. Так, огромная роль принадлежит Отраслевому специальному конструкторское бюро экспериментального самолетостроения МАИ, обладающему ключевыми компетенциями в создании образцов легкой и сверхлегкой техники: начиная с 1990-х здесь был создан целый ряд самолетов этого класса.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Какие требования предъявляются к "Байкалу"? Основных несколько. То, что машина должна изготавливаться из агрегатов отечественного производства, понятно. Пассажирская кабина должна вмещать 14 человек или 1500 кг груза. Необходима возможность переоборудования самолета для выполнения разных задач. Дальность полета - не менее 1500 км.

Самолет должен работать при температурах от -50°C до +55°C и использовать грунтовые аэродромы. Максимальная длина разбега / пробега - 250 м. С базовым составом бортового радиоэлектронного оборудования летающий "внедорожник" должен работать до 73° северной широты. Стоимость машины ограничили 120 млн руб., стоимость летного часа - 30 тыс. руб.

С учетом таких требований "Байкал-Инжиниринг" предлагает турбовинтовой цельнометаллический моноплан с высокорасположенным крылом. Планер выполняется из алюминиевых сплавов, что снижает стоимость и трудоемкость его изготовления, а также обеспечивает выгодное сочетание эксплуатационных и технических характеристик. От композитных агрегатов отказались ввиду высокой сложности изготовления и ремонта.

Новая машина будет монопланом. Длина - примерно 12,2 м при размахе крыла 16,5 м и высоте 3,7 м. Максимальный взлетный вес - 4,8 т. Летно-технические и иные характеристики соответствуют требованиям заказчика или превышают их.

Разработчики отмечают, что "Байкал" отличается от Ан-2 уменьшенным поперечным сечением фюзеляжа. А это - плюсы аэродинамических и летных показателей.

Впрочем, все эти "размахи" - для спецов. А пассажирам интересны другие размеры: салона, в котором им придется лететь. Так вот его длина 4,9 м, ширина около 1,5 м и высота 1,67 м. Можно прикинуть, насколько будет комфортно.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Говорят о разных модификациях машины. Скажем, с лыжными, колесно-лыжными и поплавковыми шасси она очень нужна в удалённых российских регионах и Арктике. В перспективе возможны беспилотная версия, а также версия с гибридной силовой установкой.

Как заявил вчера журналистам генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха, спрос на самолеты "Байкал" до 2030 года оценивается от 500 до 650 единиц.

Новый многоцелевой ЛМС-901 должен приступить к летным испытаниям в четвертом квартале нынешнего года. Второй летный образец планируется построить в феврале 2022 года. Программа сертификационных летных испытаний предположительно оценивается в диапазоне от 500 до 700 полётов. Сертификация самолета ожидается к концу 2022 года, а поставка заказчикам начнётся в 2023 году. Вот такой расклад.

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