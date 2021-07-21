На МАКСе впервые показали прототип скафандра для нового корабля "Орел"

В каких скафандрах будут летать космонавты на новом пилотируемом корабле "Орел"? Прототип "звездной одежки" - "Сокол-М" впервые показало на МАКСе Научно-производственное объединение "Звезда". О важнейших новациях корреспонденту "РГ" рассказал его генеральный директор - главный конструктор Сергей Поздняков.

- Мы разрабатываем скафандр в рамках программы перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орел". Какая основная задача? Сделать скафандр многоразовым и с большим сроком службы, - поясняет Сергей Сергеевич. - Поэтому у него абсолютно новая герметичная оболочка из современных тканей. Сейчас скафандры делаются индивидуально для каждого космонавта. Новый же будет рассчитан на десятикратное применение. И он позволяет проводить подгонку в самом широком диапазоне. То есть будет как бы набор скафандров - нескольких типоразмеров. Космонавт подбирает для себя, а дальше идет простая регулировка под рост, длину рук и т.д. Это принципиальное отличие.

Чтобы было понятно: скафандры "Сокол" не для выхода в открытый космос - они аварийно-спасательные. Нужны, чтобы защитить жизнь экипажа в случае разгерметизации кабины корабля, и используются на опасных участках полета: старт, стыковка, расстыковка, спуск. Костюм космонавта представляет собой двухслойную оболочку с мягким шлемом, мягкой обувью и съемными перчатками. Внутри - герметичная, из армированного полиуретана. Оболочка максимально упрощена.

На МАКСе скафандр представлен в двух версиях. Один - когда герметизацию распаха скафандра обеспечивает гермомолния. Другой - со специальным выносным разъемом. Здесь основное отличие - жесткое кольцо на талии, которое соединяет нижнюю и верхнюю части костюма. Такая конструкция упрощает систему входа в скафандр. Система вентиляции с разъемом вынесена на специальный вентиляционный комбинезон: он работает по принципу конвекционного теплообмена.

- Мы склоняемся к версии с жестким разъемом, - замечает главный конструктор. - Это более надежная конструкция, что с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений очень важно.

Естественно, трудно было не задать вопрос: чем наши скафандры отличаются от скафандров Илона Маска?

- На наш взгляд, скафандр должен быть предельно функциональным и простым, - говорит Поздняков. - Скафандры Маска мы глубоко не знаем. Только сейчас появилось видео, как его надевают. Мне непонятно, например, зачем нужен шлем. Но Илон Маск - человек творческий, и он увидел скафандр для своего корабля именно таким.

Кстати, вес двух версий скафандра "Сокол-М" пусть ненамного, но различается: с быстроразъемным соединенеием - не более 8 кг, с гермомолнией - не выше 10. После авиасалона прототип отправится на конструкторско-доводочные испытания.

Напомним: надевать скафандры при старте и посадке стали после того, как в 1971 году из-за разгерметизации спускаемого аппарата погиб экипаж корабля "Союз-11". В то время космонавты взлетали и спускались на Землю без скафандров, а надевали их только для выхода в открытый космос.

Справка "РГ"

Первый испытательный запуск нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" ожидается в конце 2023 года. Старт с космодрома Восточный на ракете-носителе "Ангара-А5". В 2024 году намечается беспилотный полет, а в 2025 году - с первым экипажем.