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20.07.2021 22:51
Рубрика: Экономика

Держи десять

Начат прием заявлений на выплату школьникам. Как получить деньги
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 163(8514)
Родители школьников начали подавать заявления на получение единовременной выплаты к новому учебному году.
Подать заявление на получение "школьных" выплат можно до 1 ноября. Фото: Photoxpress Подать заявление на получение "школьных" выплат можно до 1 ноября. Фото: Photoxpress
Подать заявление на получение "школьных" выплат можно до 1 ноября. Фото: Photoxpress

На каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет правительство выделило по 10 тысяч рублей. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья верхний возрастной порог поднят до 23 лет.

Фото: iStock
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Деньги положены всем семьям, где есть дети такого возраста. Указ об этой выплате был подписан президентом Владимиром Путиным еще 2 июля. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 204 миллиардов рублей на единовременные выплаты. Родителям школьников надо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда. При онлайн-оформлении документов никаких справок предоставлять не требуется. Большинству родителей заранее направили предзаполненное заявление, в котором оставалось проверить корректность данных и отправить его на рассмотрение. Оформление выплат на школьников на портале госуслуг занимает менее минуты.

При назначении выплаты не играет роли, учится ли шестилетний ребенок в школе и поступил ли 17-летний в вуз. Главное, чтобы дата его рождения была между 3 июля 2003 года и 1 сентября 2015 года. У учащихся ребят с ограниченными возможностями здоровья дата рождения должна быть после 3 июля 1998 года.

Уже в первый день поступило 8 млн заявлений в отношении 11 млн детей, сообщил глава минцифры Максут Шадаев.

В первый день поступило 8 млн заявлений в отношении 11 млн детей

Выплаты начнутся 16 августа. Большинство родителей получат их в этот же день. Если кто-то еще не подал заявление на выплату, сделать это можно будет вплоть до 1 ноября. Полностью закончить все расчеты правительство должно к 15 ноября. "Нужно, чтобы сервис действовал без сбоев, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - Это важный шаг к внедрению механизмов проактивного уведомления людей и формирования системы "социального казначейства".

Цитата

Михаил Мишустин, премьер-министр:

Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с 15 июля и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа, чтобы они могли спокойно купить своим детям все необходимое для школы.

Спрашивали - отвечаем!

Как оформить "школьную" выплату

Правила выплаты 10 тысяч рублей на школьников просты, однако в минтруде на всякий случай подготовили ответы на самые частые вопросы.

Когда можно будет получить выплату?

Фото: iStock
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Ответ: Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Большинство семей, заранее подавших заявление на эту выплату, получат деньги именно в этот день.

Когда надо подать заявление на получение этой выплаты?

Ответ: Заявления начали принимать 15 июля и продолжат до 1 ноября.

Кто может получить выплату?

Ответ: Выплаты положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно. Кроме того, выплаты достанутся семьям детей с ограниченными возможностями здоровья 18-23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Ребенку исполнилось 6 лет, но он еще не идет в школу. Можно ли получить выплату?

Ответ: Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе.

Выплаты полагаются на каждого школьника? А если в семье несколько детей этого возраста?

Ответ: Выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно.

Если я не успел подать заявление до 16 августа, я получу деньги?

Ответ: Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. Даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.

Для подачи заявления требуются справки?

Ответ: При подаче заявления через интернет никаких дополнительных документов не требуется. При подаче заявления в отделении Пенсионного фонда, нужны паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка.

Сколько рассматривается заявление?

Ответ: Заявление рассматривается пять рабочих дней.

Можно ли получить выплату наличными?

Ответ: Только безналично - на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Учитывается ли выплата при расчете среднедушевых доходов семьи для получения других мер поддержки?

Ответ: Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Будьте бдительны!

Как мошенники используют выплаты

Схема нового мошенничества возникла сразу же после того, как было объявлено о начале выплат на школьников. Так, по словам директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина, в июле уже выявлено 170 фейковых сайтов.

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Эксперты подсчитали, что кибермошенники совершают около ста тысяч звонков в день. Каждый десятый звонок абоненту поступает от преступников. Сейчас действует около 150-170 мошеннических кол-центров, в каждом из которых по 30-40 таких "обзвонщиков".

Мошенники сначала стараются вызвать у абонента интерес и доверие и, как обычно, запускают "страшилку", мол, денег может на всех и не хватить. И предлагают связаться с "юристом", который "поможет начислить выплату".

А затем может произойти воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Или же жертву попросят оплатить комиссию. Деньги и данные карты уйдут мошенникам, а выплата так и не придет.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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