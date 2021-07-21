На повестке дня - вопрос о гражданстве Союзного государства

В рамках Союзного государства обеспечены равные права граждан во многих сферах.

В рамках Союзного государства обеспечены равные права граждан во многих сферах. Фото: Photopress

Граждане России и Беларуси могут свободно пересекать границу двух стран по внутренним паспортам при отсутствии пограничного и таможенного контроля, находиться на территории без регистрации 90 дней. Установлены равные права на поступление в вузы. Признаются документы об образовании государственного образца. Для приема на работу не требуется разрешения и патента. Постоянно проживающие граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Проблемы заключаются в неполной реализации норм договоров в части прав граждан на местах, недостаточности знаний об указанных нормах в частном секторе.

Тем не менее равенство прав дает реальные результаты для экономик и граждан двух стран: на 1 февраля 2020 года 762 тыс. граждан РБ проживают в России, из них от 200 до 450 тыс. осуществляют трудовую деятельность. Поступления доходов от трудовой деятельности белорусских граждан, работающих в России, до пандемии составляли 690 млн долл. в год (1,1% ВВП). Точная численность проживающих в Беларуси граждан России не подсчитывается, по экспертным оценкам, на миграционном учете стоят около 120 тыс. человек.

...В России в 2019 году побывали 61 тысяча туристов из Беларуси (6% от всех белорусских туристов, выехавших за рубеж). Более 55-65% туристов в Беларуси - граждане России, в 2019 году республику посетили 217 тыс. организованных туристов из России. По экспертным оценкам, реальное число российских туристов в несколько раз больше.

Рекомендации экспертов:

- Провести мониторинг соблюдения прав граждан Союзного государства на уровне практики правоприменения, а также на уровне согласования процедур нормотворчества органов власти в Беларуси и России с правовой базой Союзного государства.

- Создать систему мониторинга равных прав на основе открытой цифровой платформы, куда граждане могут подавать индивидуальные обращения.

- Рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего гражданство каждой из стран (ID-карта). Без этого граждане России и Беларуси считаются иностранцами, что приводит к неравенству прав в отдельных вопросах. Например, гражданин России не может приобрести в Беларуси землю в собственность, получить статус адвоката или бесплатную медицинскую помощь без вида на жительство.

- Выработать общие подходы к обеспечению равного доступа к медицинским услугам и социальным гарантиям. Гармонизировать перечень и формы документов при трудоустройстве.

- Юридически обосновать и закрепить категорию союзной собственности. Разработать единые союзные туристические программы с посещением объектов Беларуси и РФ.

- Рассмотреть вопрос о гармонизации миграционных законодательств двух стран.